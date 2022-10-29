Відключення світла в Україні 29 жовтня: актуальні графіки у містах та регіонах

В Україні 29 жовтня у більшості областей України не застосовуватимуть віялових відключень світла. Водночас все ще можуть ставатись аварійні відключення у разі перенавантаження на енергетичну систему.

Рівне на вихідних буде зі світлом

На Рівненщині вдалось стабілізувати енергосистеми, анонсовані раніше планові відключення світла – скасували. про це повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він зауважив, що поки що це тестовий режим.

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Це відбуватиметься в тестовому режимі упродовж двох днів. Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі,

– зауважив Віталій Коваль.

Зокрема, за словами голови ОВА, це стосується й освітніх закладів області, щоб не змінювати часовий формат офлайн навчання.

Все ще складна ситуація у Києві

Попри скасування графіків відключень, все ще зберігається можливість незапланованих аварійних відключень. Тож, ощадливе використання електроенергії все ще потрібне та актуальне.

Через атаку росіян на Київщину 28 жовтня в столиці все ще складна ситуація із забезпеченням електроенергії. Для недопущення повного знеструмлення Києва та центральних регіонів, "Укренерго" ввело безпрецедентні екстрені обмеження.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що дефіцит електроенергії наразі становить – від 20 до 50%. Відтак, енергозабезпечення столиці працює в екстреному режимі.

Згідно з оновленими графіками відсутності електропостачання, мешканці столиці сидітимуть без світла не по 4 години, а по 6 годин.

Сьогодні, 29 жовтня стало відомо, що найближчими днями ситуація може лише погіршитись. Усе тому, що "Нафтогаз" дав доручення Київобленерго припинити постачання газу на Трипільську теплоелектростанцію.

Відключення світла на Буковині

Після атак російських військ по Києву та області для відновлення нормального постачання електрики в столиці потрібно ще приблизно 2 – 3 тижні.

Попередньо в області сформували 10 груп споживачів, щоб створити чергу відключень. Дізнатись, до якої групи належить ваша адреса, можна тут.

Згідно з оновленим графіком на сайті "Чернівціобленерго", усі мережі заживленні. Відтак, відключень на сьогодні у місті та області не планують.



Графік віялових відключень світла у Чернівцях / Скриншот Чернівціобленерго

Додають, що графік відключень буде оновлюватися кожні 4 години.

Водночас зауважують, що електроенергія може бути відсутня також і з інших причин, наприклад через аварійні ситуації, ремонт в мережах або несправну проводку в оселі.

Контрольоване споживання електроенергії – це як донат для ЗСУ, що теж наближає Україну до перемоги.

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Ситуація на Прикарпатті

На території Івано-Франківщини наразі теж не застосовуватимуть планових відключень електроенергії.

Енергетики наголошують, що спрогнозувати ситуацію майже неможливо, адже введення графіків вводять за розпорядженням НЕК "Укренерго" за 15 хвилин з моменту отримання вказівки на вимкнення.

Тому прикарпатців закликають слідкувати за повідомленнями, адже про введення графіків повідомлять додатково.

На сайті "Прикарпаттяобленерго" сформовані графіки відключень світла для 4 груп, їх можна переглянути тут:

В Одесі попередили про відключення тільки у разі дисбалансу

В Одесі все ще зберігається ймовірність стабілізаційних відключень електроенергії. Однак, їх будуть застосовувати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК Укренерго. Наразі цих умов немає. В місті та області світло є.

Водночас, аби мешканці могли заздалегідь підготуватися, ДТЕК Одеські електромережі опублікував орієнтовний перелік вулиць, де в разі необхідності буде обмежене електропостачання та орієнтовну почерговість в часових проміжках для цих адрес.

Щоб переглянути графік для жителів міста Одеса – натисніть тут. Для жителів Одеської області переглянути графіки можна за цим посиланням.

У Графіках можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30 – 40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Про час та тривалість можливих відключень та відновлення постачання світла ми будемо повідомляти додатково на сайті та сторінках в соцмережах ДТЕК Одеські електромережі.

Більше про це – в ОП попередили про відключення світла по всій країні: дивіться відео