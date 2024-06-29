Обсяг обмежень можуть збільшити: як вимикатимуть світло в неділю

У неділю 30 червня відключення світла будуть застосовуватись протягом всієї доби. Крім цього, в певні години обсяг обмежень можуть збільшити.

В Укренерго закликали споживати електроенергію ощадливо, оскільки це допоможе уникнути додаткових відключень.

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Ввечері відключення можуть бути довшими

Енергетики попередили, що окрім стандартних графіків відключень, які діятимуть впродовж всієї доби, з 17:00 до 23:00 можуть бути застосовані додаткові обмеження.