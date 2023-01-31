Відключення світла в Україні 31 січня: графіки та перелік міст
Українська енергосистема продовжує оговтуватись від терористичних ударів Росії. У більшості областей країни діють стабілізаційні графіки відключення електроенергії.
- 1Як вимикатимуть світло на Київщині та Дніпропетровщині
- 2Які графіки діятимуть на Запоріжжі
- 3Світло на Волині та Прикарпатті
- 4Як подаватимуть світло на Хмельниччині
- 5Яка ситуація з електрикою на Закарпатті
- 6Як вимикатимуть світло в Кропивницькому та на Одещині
- 7Як подаватимуть світло на Львівщині та Полтавщині
- 8Графіки на Вінниччині
У деяких регіонах, окрім планових відключень, можуть діяти аварійні чи екстрені вимкнення. Коли не буде світла у вашому місті 31 січня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Увага Світла може не бути ще довше: в Укренерго заявили про складну ситуацію після ракетної атаки
Як вимикатимуть світло на Київщині та Дніпропетровщині
У Києві, Київщині та Дніпропетровщині 31 січня діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Укренерго встановило ліміт:
- Київ: вдень – 1012 магават, вночі – 709 мегават, графіки за вашою адресою – тут;
- Київщина: вдень – 723 мегавати, вночі – 652 мегават, графіки – за посиланням;
- Дніпропетровщина: вдень – 1225 мегават, вночі – 1293 мегават, графіки – тут.
Які графіки діятимуть на Запоріжжі
У Запоріжжі та області діятимуть стабілізаційні відключення світла. Електрику вимикатимуть у 3 черги, орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 4 години.
Проте можлива затримка фахівців "Запоріжжяобленерго" на доїзд до обладнання або у випадку оголошення повітряної тривоги.
Подивитись графік для кожної черги можна за посиланням.
Світло на Волині та Прикарпатті
Добовий ліміт світла на Волині становить 49% від потреб необхідних для повноцінного електрозабезпечення області. Тому в регіоні діятимуть погодинні відключення. Переглянути їх можна тут.
У Івано-Франківській області також застосовуватимуть погодинні відключення. Переглянути черги та дізнатись, до якої з чотирьох належить ваша адреса – можна за посиланням.
Як подаватимуть світло на Хмельниччині
У Хмельницькій області 31 січня діятимуть графіки погодинних відключень. Обленерго розділило область на декілька черг. До якої черги належить ваша адреса подивитись можна тут.
Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"
Яка ситуація з електрикою на Закарпатті
У Закарпатській області діятимуть стабілізаційні погодинні включення світла.
Відключення світла на Закарпатті / "Закарпаттяобленерго"
Варто зауважити, що білий колір на графіку – це наявне електропостачання, жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – відсутнє, сірий колір – можливе відключення.
Дізнатись свою чергу можна за посиланням.
Як вимикатимуть світло в Кропивницькому та на Одещині
У Кропивницькому діють графіки погодинних відключень електроенергії: дві години світло буде, дві – ні. Дізнатись свою чергу можна тут.
Відключення світла в Кропивницькому / "Кіровоградобленерго"
В Одеській області діятимуть екстрені відключення світла. Перевірити інформацію щодо відключень, які застосувало обленерго можна за посиланням.
Як подаватимуть світло на Львівщині та Полтавщині
У Львівській області діятимуть графіки погодинних відключень. Для Львівщини ліміт становить орієнтовно 50% від усіх потреб:
- вночі – 474 мегавати;
- вдень – до 514 мегават.
Якщо буде перевищення ліміту, то застосовуватимуть аварійні відключення. Дізнатись свою групу можна тут.
Як вимикатимуть світло 1 групі
Графіки 2 групи у Львівській області
Графіки відключень світла для 3 групи
У Полтавській області діятимуть графіки погодинних відключень одночасно двох черг (-4/+2). Світло буде в такі години:
- 1 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00
- 2 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
- 3 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30
Дізнатись про свої відключення також можна, ввівши адресу чи особовий рахунок на сайті обленерго.
Графіки на Вінниччині
У Вінницькій області 31 січня діють планові відключення світла. Можливі відхилення у часі до 30 хвилин для проведення перемикань між чергами.
Переглянути графік відключень за конкретними адресами можна за посиланням.
Графік відключень на Вінниччині 31 січня
З 1 по 10 лютого в області запровадили новий графік. Він діятиме за умови стабільності та відсутності нових руйнувань об'єктів енергетики.
Які графіки діятимуть з 1 лютого на Вінниччині