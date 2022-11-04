Де в Україні не буде світла: графіки відключень на 4 листопада

4 листопада у багатьох областях України розпочалось відключення електроенергії. Наразі у регіонах триває погодинне вимкнення.

Тому заздалегідь зарядіть свої гаджети та повербанки. В яких регіонах не буде світла – детальніше розповість 24 канал.

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В Україні вимкнуть світло

З 0:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діють у:

Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях,

Сумській, Харківській та Полтавській областях.

З 7:00 до 22:00 графіки погодинних відключень діють у:

Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Зауважимо, що графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом. Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж.

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури.

Вимкнення світла у Запоріжжі

4 листопада у Запоріжжі тривають погодинні віялові відключення електроенергії. Так, зранку відключаються об’єкти другої черги.

Після включення об’єктів другої черги буде відключено об’єкти третьої черги. Далі за таким самим принципом буде здійснено відключення об’єктів першої черги.

До останньої, четвертої черги, входять великі промислові підприємства, які будуть відключені ввечері за окремим графіком.

Оновлені потенційні графіки знаходяться за посиланнями:

Київ залишиться без електроенергії

Як розповів міський голова Віталій Кличко, на сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора раза більше, ніж у попередні дні.

Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни.

До речі, у Києві із самого ранку, 4 листопада, запровадили екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які діяли раніше, наразі не актуальні.

У ДТЕК наголосили, що енергетики разом зі спеціалістами Укренерго та іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

У Дніпрі діють графіки відключення світла

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі . Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

4 листопада Укренерго застосовує стабілізаційні відключення електроенергії на Дніпропетровщині. Ознайомитись з графіком відключень можна тут.

У компанії наголосили, що докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Мешканці Сумщини сидітимуть без електроенергії

4 листопада на території Сумської області застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії.

Погодинні знеструмлення, на відміну від аварійних, плануються завчасно, тому АТ "Сумиобленерго" має можливість повідомляти про них заздалегідь.

Дізнатися про знеструмлення за своєю адресою мешканці Сум та Сумської області зможуть

в особистому кабінеті "E-Svitlo".

На корпоративному сайті АТ "Сумиобленерго" (у розділі "Відключення") зазначені дати, час і послідовність погодинних відключень по Сумах та Сумській області.

На Полтавщині вимкнуть світло

4 листопада у Полтавській області введено графік погодинних відключень електроенергії з 0:00 до 24:00.

Нагадуємо, що графік містить перелік населених пунктів та вулиць, а також період вимкнень у годинах. Черги, які діяли раніше, змінено, тому необхідно знайти свою адресу в нових чергах та переглянути, в які години доби буде відключатися та чи інша черга.

Де дізнатися про відключення світла у вашому регіоні

Ось список найбільших українських міст та компанії, які їх обслуговують:

Варте уваги – Чи будуть ще жорсткіші відключення світла: дивіться відео