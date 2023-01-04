Відключення світла в Україні 4 січня: графіки та перелік міст
Українська енергосистема продовжує оговтуватись від російських терористичних атак. Щоб стабілізувати енергосистему, в Україні вимушено запровадили відключення світла.
- 1Світло у Рівному
- 2Як вимикатимуть світло на Прикарпатті
- 3Відключення електроенергії на Хмельниччині
- 4Графік відключень на Вінниччині
- 5Яка ситуація зі світлом на Запоріжжі
- 6Відключення електрики на Львівщині
- 7Київ повернувся до графіків
- 8На Тернопільщині діють стабілізаційні графіки
- 9Що відбувається зі світлом на Одещині
- 10Чи буде електроенергія на Полтавщині
- 11На Дніпропетровщині вимикатимуть світло
- 12На Миколаївщині – без відключень світла
Упродовж кількох останніх днів у багатьох регіонах України не вимикали світло, або ж обмеження були значно меншими. Яка ситуація зі світлом сьогодні, читайте на 24 каналі.
До теми Свята без відключень світла: енергетик припустив, скільки днів це триватиме
Світло у Рівному
З’явилися графіки відключень електроенергії 4 січня:
Як вимикатимуть світло на Прикарпатті
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2
- З 10:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені
- З 08:00 до 10:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерга 1.3,1.4
- З 08:00 до 10:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені
- З 10:00 до 12:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
2 черга
Підчерги 2.1,2.2
- З 14:00 до 16:00, 20:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 12:00 до 14:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерги 2.3,2.4
- З 12:00 до 14:00, 20:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 14:00 до 16:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
3 черга
Підчерги 3.1 та 3.2
- З 08:00 до 12:00, 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені
- З 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерги 3.3, 3.4
- З 12:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- З 22:00 до 24:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00. З 12:00 до 13:00 – можливі вимкнення
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 16:00 до 20:00. З 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення
Відключення електроенергії на Хмельниччині
Графік відключень світла на Хмельниччині 4 січня:
- 8:00-11:00 – І черга;
- 11:00-15:00 – ІІ черга;
- 15:00-19:00 – ІІІ черга;
- 19:00-23:00 – IV черга.
До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.
Графік відключень на Вінниччині
- 1 черга: 12:00-14:00, 16:00-20:00,
- 2 черга: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00;
- 3 черга: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00.
Черговість планових відключень можна переглянути тут.
Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"
Яка ситуація зі світлом на Запоріжжі
Наразі по Запорізькій області спостерігається перевищення ліміту енергоспоживання.
У зв’язку з цим з 09:00 можливі запровадження погодинних стабілізаційних відключень. Відключення розпочнуться із третьої черги. Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години.
Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"
Відключення електрики на Львівщині
Станом на 4 січня у Львівській області відключення електроенергії не застосовують. Диспетчерський центр довів ліміти споживання на день. Якщо їх перевищити, то введуть графік погодинних відключень.
Київ повернувся до графіків
4 січня Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключення світла. Ознайомитись з графіком можна тут.
На Тернопільщині діють стабілізаційні графіки
Стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам Тернопільської області з 2 по 8 січня:
Відключення світла на Тернопільщині / "Тернопільобленерго"
Що відбувається зі світлом на Одещині
Наразі на Одещині діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.
Ознайомитись з новим графіком можна тут.
Чи буде електроенергія на Полтавщині
На 4 січня Укренерго довело такі ліміти потужності у Полтавській області: з 08:00 до 24:00 – 492 МВт.
Протягом дня енергетики застосовуватимуть або енергобезліміт або графіки по формулі (+4/-2).
У разі застосування графіків – світло буде у такі години:
- 1 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00
- 2 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 3 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
На Дніпропетровщині вимикатимуть світло
4 січня на Дніпропетровщині діють графіки стабілізаційних відключень електроенергії.
Це означає, що у деяких будинках світло вимикатимуть за певним розкладом. З ним можна ознайомитися тут.
На Миколаївщині – без відключень світла
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 4 січня у регіоні не вимикатимуть електроенергію.
У Київській області діють нові графіки
Усіх споживачів у Київській області поділили на 4 групи. Графіки складаються з трьох категорій. Зокрема:
- білий колір – у цей час планують ввімкнення світла;
- сірий – у ці години світла не буде;
- світло-сірий – можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.