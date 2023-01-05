Відключення світла в Україні 5 січня: графіки та перелік міст

Наші енергетики мужньо протистоять атакам росіян по об'єктах критичної інфраструктури. Українська система вже витримала 11 масованих ракетних ударів, проте в державі вимушені вимикати світло.

Протягом 5 січня діятимуть планові та екстрені відключення. Детальніше про те, які графіки діятимуть в різних містах та регіонах України, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Київ повернувся до стабілізаційних графіків

Зазначимо, що нещодавно Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Коли та як вимикатимуть світло – читайте за посиланням.

З 3 січня в Київській області діє оновлений графік стабілізаційних відключень (ГПВ), який враховує складну ситуацію в енергосистемі після масованих обстрілів. Нагадаємо, що попередні графіки не діють.

Ознайомитись з новим графіком відключень можна тут.

Яка ситуація зі світлом на Львівщині

5 січня на Львівщині діє графік погодинних відключень відповідно до розпоряджень "Укренерго".

Дізнатися графік та свою групу відключення Ви можете за посиланням, необхідно перейти у розділі "Чому немає світла".

Погодинні відключення світла на Рівненщині

З’явилися графіки відключень електроенергії 5 січня:

Місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

Через зниження температури та активізації роботи бізнесу після святкових днів споживання електроенергії в Україні та на Рівненщині зросло. Тому сьогодні, для дотримання лімітів, "Рівнеобленерго" застосовували погодинні відключення, повідомив очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Світло на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 1.3,1.4

З 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

2 черга

Підчерги 2.1,2.2

З 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені

З 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерги 2.3,2.4

З 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

З 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

3 черга

Підчерга 3.1

З 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 - черга буде вимкнена

З 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00- можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Підчерга 3.2

З 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 - черга буде вимкнена

З 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00- можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Підчерга 3.3

З 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 - черга буде вимкнена

З 09:00 до 10:00, 16:00 до 18:00- можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Підчерга 3.4

З 09:00 до 11:00, 16:00 до 18:00 - черга буде вимкнена

З 11:00 до 12:00, 18:00 до 20:00- можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 16:00 до 20:00. З 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00. З 08:00 до 09:00 – можливі вимкнення

Як вимикатимуть світло у Вінницькій області

Як вимикатимуть у Вінницькій області 5 січня

1 черга: 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;

2 черга: 08:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;

3 черга: 10:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 23:00.

У разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це АТ "Вінницяобленерго" – в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.

Черговість планових відключень можна переглянути тут. Перегляд планових та аварійних відключень – в особистому кабінеті та на сайті обленерго. Отримання повідомлень про заплановані та фактичні відключення через телеграм-бот.

Світло на Запоріжжі

У Запорізькій області не планують стабілізаційних відключень вночі 5 січня, проте вони розпочнуться о 09:00 із другої черги.

Енергетики попереджають, що орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – три години. Також можлива невеличка затримка через пересування фахівців до обладнання або у разі оголошення повітряної тривоги.

За інформацією щодо відключень по області можна стежити за цим посиланням.

Яка ситуація в Одеській області

Наразі на Одещині діють графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

Ознайомитись з новим графіком можете тут.

Світло у Дніпрі

Сьогодні у Дніпрі продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень.

Якщо ви абонент ДТЕК – графіки тут

Якщо Ви абонент ЦЕК – графіки тут

Оновлений графік на Полтавщині

Починаючи з 5 січня 2023 року у Полтавській області діє оновлений графік погодинного відключення електроенергії. Зокрема, у ньому були внесені зміни до переліку населених пунктів та вулиць.

Оновлений графік можна переглянути за посиланням.