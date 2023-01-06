Відключення світла в Україні 6 січня: графіки та перелік міст
Українська енергосистема продовжує оговтуватися від численних масованих ударів ворога. Навіть на Святвечір у багатьох регіонах тривають стабілізаційні відключення світла.
Про те, яка ситуація в окремих регіонах – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Зверніть увагу Ліміти споживання електроенергії по всій Україні діють до 23:00, вночі її виробляють достатньо
Чи буде світло у Києві
Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Ознайомитись з графіком можна тут.
Що зі світлом у Рівному
З’явилися графіки відключень електроенергії 6 січня:
На Запоріжжі діють графіки
Графік стабілізаційних відключень електроенергії на Запоріжжі 6 січня:
Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"
Що зі світлом на Прикарпатті
"Прикарпаттяобленерго" оприлюднило графік вимкнень електроенергії на 6 січня:
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2
- З 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені
- З 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерга 1.3,1.4
- З 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені
- З 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
2 черга
Підчерги 2.1,2.2
- З 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
- З 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерги 2.3,2.4
- З 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- З 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
3 черга
Підчерга 3.1
- З 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – черга буде вимкнена
- З 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Підчерга 3.2
- З 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – черга буде вимкнена
- З 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Підчерга 3.3
- З 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – черга буде вимкнена
- З 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Підчерга 3.4
- З 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черга буде вимкнена
- З 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00. З 12:00 до 13:00 – можливі вимкнення.
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 16:00 до 20:00. З 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.
На Хмельниччині запровадили графіки
Графік відключень світла на Хмельниччині 6 січня:
- 8:00-11:00 – І черга;
- 11:00-15:00 – ІІ черга;
- 15:00-19:00 – ІІІ черга;
- 19:00-23:00 – IV черга.
До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.
На Одещину повернулись графіки відключень світла
Наразі на Одещині діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.
Ознайомитись з новим графіком можна тут.
Яка ситуація зі світлом на Волині
6 січня не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.
Тому з 08:00 радять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення. Ознайомитись із графіками можна за посиланням.
Чи буде електрика на Дніпропетровщині
6 січня на Дніпропетровщині вимикатимуть світло за графіком, повідомили в компанії ДТЕК. З графіками можна ознайомитись за посиланням.
Світло на Львівщині
6 січня на Львівщині діють графіки погодинних відключень електроенергії. Дізнатися графік та свою групу відключення можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".
Відключення світла на Львівщині / "Львівобленерго"
Як тепла погода допомогла енергетичній системі
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що коли наприкінці грудня в Україні почалося різке потепління, ситуація в енергосистемі покращилася. Річ у тім, що при теплій погоді проведення ремонтів та відновлення обладнання відбувається значно швидше.