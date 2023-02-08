Відключення світла в Україні 8 лютого: графіки та перелік міст
Через терористичні атаки росіян по українських енергооб'єктах, в Україні досі застосовують графіки відключень світла. Це необхідно для стабілізації системи.
- 1Світло на Рівненщині
- 2Що зі світлом на Хмельниччині
- 3Вимкнення світла на Прикарпатті
- 4На Київщині та Дніпропетровщині діють графіки
- 5На Донеччині не вимикатимуть світло
- 6На Одещині тривають екстрені відключення
- 7На Вінниччині діє графік відключень
- 8Яка ситуація зі світлом на Львівщині
- 9Електроенергія на Полтавщині
- 10Що відбувається зі світлом на Миколаївщині
- 11Запоріжжя буде зі світлом
24 Канал розповідає, у яких областях діють планові та аварійні виключення електроенергії. Чи вимикатимуть світло у вашій домівці – читайте далі.
Важливо Цілий день зі світлом: у кожній області визначили день, коли енергію не вимикатимуть
Світло на Рівненщині
Графіки відключень електроенергії 8 лютого:
- Місто Рівне – за посиланням
- Рівненська область – за посиланням
Що зі світлом на Хмельниччині
На Хмельниччині 8 лютого вночі світло не вимикатимуть. Вдень відключення відбуватимуться лише за основними чергами.
До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.
Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"
Вимкнення світла на Прикарпатті
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2
- З 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення
Підчерги 1.3, 1.4
- З 00:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення
2 черга
Підчерга 2.1, 2.2
- З 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені
- З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення
Підчерга 2.3, 2.4
- З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені
- З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2
- З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- З 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
Підчерга 3.3, 3.4
- З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- З 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 10:00 до 14:00 та 17:00 до 21:00
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00
- Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00
На Київщині та Дніпропетровщині діють графіки
Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії. Ці ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Графіки можна подивитись за посиланнями:
На Донеччині не вимикатимуть світло
На Донеччині 8 лютого на добу будуть скасовані обмеження електропостачання, щоб Укренерго змогло виміряти споживання електроенергії в області.
На Одещині тривають екстрені відключення
На жаль, внаслідок аварії на підстанції Укренерго на Одещині все ще складна ситуація зі світлом. Тому зараз у регіоні діють екстрені вимкнення електроенергії.
На Вінниччині діє графік відключень
- 1 черга: 00:00-02:00, 04:00-05:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00
- 2 черга: 01:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 3 черга: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00
Переглянути відключення за конкретними адресами можна тут.
Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"
Яка ситуація зі світлом на Львівщині
Певна стабілізація ситуації в енергосистемі України дозволила львівським енергетикам сформувати графік подачі електроенергії.
Так, світло подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом – 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.
Відключення світла на Львівщині / "Львівобленерго"
Електроенергія на Полтавщині
Протягом дня діятиме формула +4/-2. Тож відключати будуть по одній черзі за раз.
При відключенні однієї черги (+4/-2) світло буде в такі години:
- 1 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
- 2 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00
- 3 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
Що відбувається зі світлом на Миколаївщині
Станом на 9 ранку ліміти з обмеження електропостачання на Миколаївщині не доведені, повідомили у "Миколаївобленерго".
Запоріжжя буде зі світлом
8 лютого по Запорізькій області проводитиметься контрольний вимір навантаження. У зв’язку із цим із 00:00 до 24:00 8 лютого по області стабілізаційних обмежень енергоспоживання не впроваджуватиметься.