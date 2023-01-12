Відключення світла в Україні 12 січня: графіки та перелік міст

В Україні діють стабілізаційні вимкнення світла через нестачу потужностей в електромережі. У деяких регіонах через критичну ситуацію застосують аварійні відключення.

24 Канал публікує актуальні графіки відключення світла в регіонах. Дізнайтеся, якою буде ситуація 12 січня у вашому населеному пункті.

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У Вінниці світло вимикатимуть за графіком

У міській раді Вінниці повідомили, що 12 січня електроенергію вимикатимуть за графіком. Зокрема:

1 черга – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 черга – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.

Зауважимо, що черговість планових відключень можна переглянути тут.

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Графік відключення світла у Вінниці 12 січня / Інфографіка з телеграму Вінницької міської ради

Графіки вимкнень на Хмельниччині

На території Хмельницької області світло також вимикатимуть за графіками. Зокрема:

7:00 – 11:00 – IV черга;

11:00 – 15:00 – ІІІ черга;

15:00 – 19:00 – ІІ черга;

19:00 – 23:00 – І черга.

️23:00 – 3:00 – IV черга;

️3:00 –7:00 – ІІІ черга.

Втім, місцевих жителів попереджають, якщо навантаження на енергосистему збільшиться, можливі одночасні відключення 2 черг. До якої належить ваш будинок можна переглянути тут.

Вимкнення світла на Львівщині

У Львівобленерго повідомили, що 12 січня на території області діятиме графік погодинних відключень, зважаючи на доведені ліміти споживання від НЕК Укренерго.

Якщо у графіку вказано "можливе відключення" (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії. Це залежить від ситуації в енергосистемі України та отриманих розпоряджень стосовно обмеження потужності від Укренерго.

Дізнатися графік та групу відключення можна на сайті у розділі "Чому нема світла" або через чат-боти "Львівобленерго" у вайбері чи телеграмі.

Як вимикатимуть електроенергію в Рівному

Міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що 12 січня світло вимикатимуть за графіком. Детально ознайомитися з ним можна за цим посиланням.

На Івано-Франківщині діють графіки

"Прикарпаттяобленерго" оприлюднило графік вимкнень електроенергії на 12 січня. Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.



Орієнтовно:

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 00:00 до 01:00, з 07:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.

З 01:00 до 03:00 – можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерги 1.3, 1.4

З 00:00 до 03:00, з 08:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.

З 07:00 до 08:00 - можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2

З 05:00 до 07:00, 11:00 до 15:00, та з 19:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені.

З 03:00 до 05:00 – можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 2.3, 2.4

З 03:00 до 05:00, 11:00 до 15:00, та з 19:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені.

З 05:00 до 07:00 – можливі вимкнення.

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 01:00 до 03:00, 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 - черги будуть вимкнені.

З 00:00 до 01:00 та з 23:00 до 24:00 - можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 3.3, 3.4

З 03:00 до 07:00, 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені.

З 22:00 до 23:00 - можливі вимкнення.

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Окрім того, для зменшення навантаження на мережу до вимкнення може бути застосована 4 черга. Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 15:00 до 19:00. З 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення. Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00. З 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення.

Графіки на Запоріжжі

На Запоріжжі також діюятимуть графіки. Втім, енергетики попереджають про можливі аварійні відключення.

Відключення світла на Запоріжжі 12 січня / Інфографіка Запоріжжяобленерго

Яка ситуація на Миколаївщині

На Миколаївщині упродовж 12 січня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Так, з 8 ранку світло вимикають для споживачів другої черги. Про це повідомили в обленерго.

Графіки відключень світла / Інфографіка Миколаївобленерго

У Дніпропетровській області екстрені відключення

На Дніпропетровщині 12 січня тривають екстрені відключення світла. Тож попередні графіки вимкнень електроенергії наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна на сайті ДТЕК.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації,

– підкреслили в компанії.

В Одесі діють графіки

На Одещині 12 січня тривають стабілізаційні відключення. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.Ознайомитися з графіком можете тут.

Коли вимикатимуть світло в Сумах

В Сумиобленерго повідомили, що на території області світло вимикають за графіком у режимі 4 години є, а дві – немає.

Графік передбачає вимкнення електроенергії у такі години:

1 черга – 02.00-04.00; 08.00-10.00; 14.00-16.00; 20.00-22.00.

2 черга – 04.00-06.00; 10.00-12.00; 16.00-18.00; 22.00-24.00.

3 черга – 00.00-02.00; 06.00-08.00; 12.00-14.00; 18.00-20.00.

У Кіровоградській області аварійні відключення

На території регіону з 8 ранку 12 січня електроенергію відключають аварійно. Про це повідомила речниця "Кіровоградобленерго".

Це необхідний крок, щоб уникнути перевантаження мереж та збалансувати енергосистему,

– зазначила Олена Данильченко.

На Полтавщині діють графіки

На 12 січня Укренерго довело ліміт потужності у Полтавській області. Зокрема, з 00:00 до 07:00 – 449 МВт; з 07:00 до 24:00 – 483 МВт.

В Полтаваобленерго повідомили, що з 8:00 в області застосовано графіки погодинних відключень по одній черзі за раз. Окрім того, додатково введена перша черга графіку аварійних відключень.

При відключенні однієї черги (+4/-2) світло буде в наступні години:

1 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30.

2 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00.

3 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

При відключенні одночасно двох черг (-4/+2) світло буде в наступні години: