Росія продовжує нищити українську енергетику. У середу, 25 листопада, у низці областей України цілодобово діятимуть планові знеструмлення.

Про це повідомили в телеграмі НЕК "Укренерго".

Коли не буде світла

25 листопада у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 0,5 до 3 черг).

Причина – наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

Нагадаємо, що 22 – 23 листопада російські війська цілеспрямовано вдарили по чотирьох енергооб'єктах на Дніпропетровщині, спричинивши пожежі та руйнування обладнання. Внаслідок цього без електропостачання опинилися близько 353 тисяч осель.

Тим часом напередодні зими Швеція передасть Україні додаткові кошти для підтримки домогосподарств і критичної інфраструктури на тлі масованих ударів Росії.