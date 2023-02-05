Відключення світла в Україні 5 лютого: графіки та перелік міст
В Україні діють планові та екстрені відключення світла. Наша енергосистема вже перенесла 13 ракетних атак, але, попри все, енергетики докладають максимум зусиль, щоб люди мали електроенергію.
- 1У Києві, області та на Дніпропетровщині майже не буде відключень
- 2На Прикарпатті теж буде вдосталь світла
- 3Яка ситуація з електроенергією у Черкаській області
- 4Рівненська область не відключатиме світло у першій половині дня
- 5У які години на Хмельниччині не буде світла
- 6У Вінниці та на Волині – світла не буде всього 4 години
- 7Яка подача світла у Кіровоградській області цього дня
- 8У Львові електроенергію вимикатимуть за графіком
Яким буде постачання світла у міста та села 5 лютого – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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У Києві, області та на Дніпропетровщині майже не буде відключень
У ДТЕК повідомили, що в неділю, 5 лютого, світла буде більше. У першу половину дня столицю, Київську та Дніпропетровську область не будуть знеструмлювати.
Тимчасові обмеження введуть лише на період 16:00 – 20:00. У компанії також розповіли, як ліміти надали для регіонів цього дня:
- у Києві – 1233 мегаватів;
- на Київщині – 882 мегаватів;
- на Дніпропетровщині – 1494 мегаватів.
Як користуватися свічками / Інфографіка 24 Каналу
На Прикарпатті теж буде вдосталь світла
Як повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, 5 лютого у регіоні світла буде вдосталь. За її словами, Цьому сприяють доведені ліміти Укренерго.
Мовиться про те, що з 00:00 до 16:00 та 20:00 до 24:00 ліміт є необмежений, що дозволяє пройти цей період доби без вимкнень.
Графік орієнтовно виглядає так:
1 черга, підчерги 1.1, 1.2, 1.3:
Світла не буде: з 16:00 до 17:00.
Можливі відключення: з 17:00 до 18:00.
1 черга, підчерга 1.4:
Світла не буде: з 17:00 до 18:00.
Можливі відключення: з 16:00 до 17:00.
2 черга, підчерги 2.1, 2.2:
Світла не буде: з 17:00 до 18:00.
Можливі відключення: з 16:00 до 17:00.
2 черга, підчерги 2.3, 2.4:
Світла не буде: з 18:00 до 19:00.
Можливі відключення: з 19:00 до 20:00.
3 черга, підчерга 3.1:
Світла не буде: з 18:00 до 19:00.
Можливі відключення: з 19:00 до 20:00.
3 черга, підчерга 3.2, 3.3, 3.4:
Світла не буде: з 19:00 до 20:00.
Можливі відключення: з 18:00 до 19:00.
Яка ситуація з електроенергією у Черкаській області
У Черкаській області з 5 по 12 лютого продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець і додав, що у нічний час (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень по області не планується.
Водночас і надалі, в разі дотримання лімітів потужності та за умови ощадливого використання електроенергії, проміжки без світла можуть бути коротшими, ніж зазначено у графіках,
– зазначив Табурець.
5 лютого на Черкащині відключення починаються з 6 ранку. Графік виглядає таким чином:
- 02:00-06:00
- 08:00-12:00
- 14:00-18:00
- 20:00-24:00
- 00:00-04:00
- 06:00-10:00
- 12:00-16:00
- 18:00-22:00
- 00:00-02:00
- 04:00-08:00
- 10:00-14:00
- 16:00-20:00
- 22:00-24:00
Рівненська область не відключатиме світло у першій половині дня
Як стало відомо, 5 лютого графіки погодинних знеструмлень почнуть застосовувати в області з 16:00. Ситуація може змінитися за умови екстрених чи аварійних відключень.
Рівненщина отримала ліміти споживання від НЕК "Укренерго", які дозволяють не застосовувати обмеження електроенергії на території нашої області у першій половині дня 5 лютого,
– повідомив очільник Рівненської ОВА.
Дізнатися, коли відключатимуть світло у вашому районі можна за посиланнями:
- для Рівного;
- для Рівненської області.
У які години на Хмельниччині не буде світла
У Хмельницькій області 5 лютого світло також почнуть вимикати лише у другій половині дня. До того часу в області не буде знеструмлень.
У Вінниці та на Волині – світла не буде всього 4 години
У Вінницькій області та на Волині, як і у багатьох інших регіонах, у неділю 5 лютого світло вимикатимуть тільки у період з 16:00 до 20:00. Решта дня пройде без планових відключень.
Коли не буде світла у Вінницькій області / Інфографіка АТ "Вінницяобленерго"
Водночас у ПрАТ "Волиньобленерго" зазначили, що величина доведеного ліміту у період знеструмлень сьогодні орієнтовно становить 60% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області. Графіки можна знайти за посиланням.
Чому у сусіда є світло, а у мене немає / Інфографіка 24 Каналу
Яка подача світла у Кіровоградській області цього дня
У Кропивницькому з 16:00 до 20:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. У решту часу – відключень не передбачено.
У години дії стабілізаційних графіків світло вимикатимуть у режимі +2/-2. Так зазначила речниця ПрАТ "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко.
Як розумно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу
У Львові електроенергію вимикатимуть за графіком
У Львові та області світло 5 лютого мають подавати згідно з графіком. Електроенергія точно буде 8 годин, решта – залежить від ситуації в енергосистемі.
Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період — енергетики це роблять,
– зазначили у Львівобленерго.
Відключення у Львові та регіоні / Графіки місцевого обленерго