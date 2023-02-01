В одній з областей скасували денні графіки відключень світла: як це можливо
Джерело:"Кіровоградобленерго"
У Кіровоградській області скасували графіки відключення світла. У компанії пояснили, що мовиться про скасування тільки у денну пору доби.
Зокрема, вимкнення електрики не будуть застосовувати з 12 години 1 лютого. У "Кіровоградобленерго" пояснили, завдяки чому мешканці матимуть безперебійне світло протягом цього дня.
До теми Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Чому в Кіровоградській області протягом дня буде світло
Через сонячну погоду 01 лютого 2023 року отримуємо значну генерацію від сонячних електростанцій,
– розповіли в компанії.
Саме завдяки цьому з 12:00 1 лютого по всій Кіровоградській області скасували графіки відключень у денну пору.
Варто зауважити, що у Кропивницькому та всій Кіровоградській області зазвичай, як і на всій території України, діють планові та аварійні (у випадку перевищення лімітів, наданих Укренерго на добу) відключення світла.
Людей також закликають економити електрику через значний дефіцит потужності.Зверніть увагу! Вже з 16:00 1 лютого область повернулась до планових відключень світла: дві години електрика є, дві години – немає. Дізнатись, як вимикатимуть світло за вашою адресою можна тут.
Яка ситуація зі світлом в Україні
- З 10 жовтня 2022 року Росія завдала 13 ракетних ударів та 15 разів атакувала дронами наші об'єкти критичної інфраструктури.
- Наші енергетики роблять все, щоб у домівках мешканців було світло. Проте пояснюють, що з кожним разом відновлення стає все складнішим та триває довше.
- Станом на 1 лютого українські енергетики відновлюють об'єкти енергетичної інфраструктури, пошкоджені під час останньої масованої атаки 26 січня.
- Які графіки відключень діють в різних регіонах України читайте за посиланням.