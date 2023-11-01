Чи планують застосовувати графіки та відключення світла в листопаді: відповідь Міненерго
Джерело:Міненерго
У Міністерстві енергетики пояснили, чи вимикатимуть людям світло протягом листопада 2023 року. Зокрема, там повідомили, що наші електростанції виробляють достатньо електрики, щоб забезпечити потреби людей.
У міністерстві спростували заяву народного депутата про ймовірні відключення світла. Людей закликали дослухатись тільки до офіційної інформації.
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Чи чекати людям відключень в листопаді
У Міністерстві енергетики України розповіли, що цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, які розташовані на підконтрольній території України. Окрім того, у резерві перебувають додаткові потужності, які запустять в роботу, якщо буде більше споживання та потреба в електроенергії.
Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України,
– запевнили в міністерстві.
Там пояснили, що дані про нібито відключення світла – частина інформаційної війни з боку Росії. Адже після минулого опалювального сезону дані про нібито відключення світла намагались поширювати різні псевдоексперти, проте насправді світло людям не вимикали, ані в березні, ані в жовтні.
У Міненерго наголосили, що світло вимикатимуть виключно у випадку масованих ворожих обстрілів та пошкоджень енергетичного обладнання.
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Що цьому передувало
- Міністерство спростувало дані, які поширили у мережі з посиланням на нардепа Сергія Нагорняка. У повідомленні мовилось, що нібито світло можуть вимикати вже у листопаді навіть у разі відсутності масованих обстрілів.
- Раніше в Укренерго вже спростовували неправдиву інформацію про ймовірні відключення світла "вже завтра". Там запевнили, що генерації електроенергії в нашій країні достатньо. Своєю чергою графіки відключень енергетики є превентивним планом стосовно ймовірних обстрілів енергетичної інфраструктури окупантами.
- Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що Україна буде піонером у світі у питанні захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Адже ми перші у світі захищаємо деякі елементи енергетики інженерним захистом.