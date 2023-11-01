Чи планують застосовувати графіки та відключення світла в листопаді: відповідь Міненерго

У Міністерстві енергетики пояснили, чи вимикатимуть людям світло протягом листопада 2023 року. Зокрема, там повідомили, що наші електростанції виробляють достатньо електрики, щоб забезпечити потреби людей.

У міністерстві спростували заяву народного депутата про ймовірні відключення світла. Людей закликали дослухатись тільки до офіційної інформації.

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Чи чекати людям відключень в листопаді

У Міністерстві енергетики України розповіли, що цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, які розташовані на підконтрольній території України. Окрім того, у резерві перебувають додаткові потужності, які запустять в роботу, якщо буде більше споживання та потреба в електроенергії.

Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України,

– запевнили в міністерстві.

Там пояснили, що дані про нібито відключення світла – частина інформаційної війни з боку Росії. Адже після минулого опалювального сезону дані про нібито відключення світла намагались поширювати різні псевдоексперти, проте насправді світло людям не вимикали, ані в березні, ані в жовтні.

У Міненерго наголосили, що світло вимикатимуть виключно у випадку масованих ворожих обстрілів та пошкоджень енергетичного обладнання.

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Що цьому передувало