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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Грамотно заляканий виборець прирівнюється добре нагодованому? – Ходорковський про заяви Путіна

946 Читать новость на русском
Путін лякає світ своїми ракетами
Путін лякає світ своїми ракетами / ТСН

18 березня – у день Анексії Криму – у Росії заплановані вибори президента. Шанси вчетверте очолити Російську Федерацію має Володимир Путін, який 1 березня виступив зі зверненням до Федеральних зборів РФ.

Путін під час своєї промови переконував, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.

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Такі слова не обійшли головних російських опозиціонерів. Михайло Ходорковський з цього приводу написав: "Про зброю масового ураження Путін каже з набагато більшою зацікавленістю, ніж про збереження народу Росії. Відео показує, часу не шкодує... Грамотно заляканий виборець прирівнюється до добре нагодованого?"

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Олексій Навальний теж не дуже стримувався у соцмережі.

Варто зазначити, що у Вашингтоні різко прокоментували заяви глави Кремля Володимира Путіна про наявність у Росії озброєнь, які "значно випереджають США". А у Держдепі США розповіли, як планують відповісти на ракетну загрозу з боку Росії.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини політики Михайло Ходорковський Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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