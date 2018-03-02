Грамотно заляканий виборець прирівнюється добре нагодованому? – Ходорковський про заяви Путіна

18 березня – у день Анексії Криму – у Росії заплановані вибори президента. Шанси вчетверте очолити Російську Федерацію має Володимир Путін, який 1 березня виступив зі зверненням до Федеральних зборів РФ.

Путін під час своєї промови переконував, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.

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Такі слова не обійшли головних російських опозиціонерів. Михайло Ходорковський з цього приводу написав: "Про зброю масового ураження Путін каже з набагато більшою зацікавленістю, ніж про збереження народу Росії. Відео показує, часу не шкодує... Грамотно заляканий виборець прирівнюється до добре нагодованого?"

Про оружие массового поражения Путин говорит с гораздо большей заинтересованностью, чем про сбережение народа России. Видео показывает, времени не жалеет... Грамотно запуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному? — Ходорковский Михаил (@mich261213) 1 березня 2018 р.

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Олексій Навальний теж не дуже стримувався у соцмережі.

АХАХАХАХА. Они там реально в маразме. А от маразма лечатся кокаином. https://t.co/7FrFq1L31h — Alexey Navalny (@navalny) 1 березня 2018 р.

Варто зазначити, що у Вашингтоні різко прокоментували заяви глави Кремля Володимира Путіна про наявність у Росії озброєнь, які "значно випереджають США". А у Держдепі США розповіли, як планують відповісти на ракетну загрозу з боку Росії.