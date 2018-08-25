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Гран-прі Бельгії: першим стартуватиме Хемілтон, пілоти Force India стали авторами сенсації

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Хемілтон стартуватиме з поул-позишн, незважаючи на проблеми під час кваліфікації
Хемілтон стартуватиме з поул-позишн, незважаючи на проблеми під час кваліфікації / twitter F1

На гран-прі Бельгії відбулася кваліфікація перед гонкою, яка стартує у неділю, 26 серпня. Перше місце доволі прогнозовано зайняв пілот Mercedes Льюіс Хемілтон. Другим стартувати його головний суперник у цьому сезоні – Себастьян Феттель на Ferrari. А от другий рядок зайняли два пілоти Force India – Естебан Окон та Серхіо Перес.

Такий результат можна пояснити тим, що під час третього сегменту кваліфікації розпочався дощ. Відтак команди втратили чимало часу, коли пілоти були змушені змінювати гуму.

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Однак Хемілтону вдалося здобути поул-позишин завдяки тому, що в його останній спробі траса була вже у багатьох місцях сухою. Він показав час 1'58.179 і стартуватиме з першого місця.

0,7 секунди британцю програв німецький пілот Ferrari Себастьян Феттель. Хоча саме він лідирував майже увесь час кваліфікації.

Одразу за ними з третього та четвертого місця стартуватимуть пілоти Force India – Естебан Окон та Серхіо Перес відповідно. Вони програли лідеру понад 3 секунди.

Роман Грожан з Haas виборов собі п’яту стартову решітку. Лише з шостої позиції стартуватиме Кімі Райкконен на Ferrari. За ними – пілоти Red Bull Макс Ферстаппен та Даніель Ріккардо.

Нагадаємо, пілоти Mercedes Валттері Ботттас та Renault Ніко Хюлкенберг на гран-прі Бельгії у Спа стартуватимуть з останніх місць.

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Теги: Новини спорту Формула-1 Бельгія
Джерело: 24 Канал
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