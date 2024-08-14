Граната була навчальна: перші деталі вибуху в Києві від очевидців

У Києві підірвали навчальну гранату ввечері 14 серпня. Це сталося у барі в центрі міста, на вулиці Рейтарській.

Про вибух у Києві повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що це сталося в кафе. Очевидці уточнюють: мова про кафе-бар "Зигзаг".

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Деталі щодо вибуху гранати в Києві та свідчення очевидців

За уточненою інформацією, на вулиці Рейтарській в одному з кафе внаслідок спрацювання навчальної гранати відбулось задимлення в приміщенні. Потерпілих та руйнувань немає,

– написав Віталій Кличко.

Журналістка Христина Бердинських стала очевидицею вибуху. В цей момент вона саме була у барі.

"Написала статтю і пішла після роботи в бар "Зигзаг" на зустріч з друзями, відволіктися від новин. Відволіклася на годину, а потім у барі вибухнула учбова граната. Ну таке собі враження, вуха досі закладені. На місці працює поліція", – вказала вона у дописі.

А в коментарях на запитання про те, як почувається, відповіла: все добре, але вуха заклало. Всі люди, які були в барі, шоковані.

Місце вибуху в Києві 14 серпня / Фото Христини Бердинських

"Зигзаг" – досить модне місце. Кафе працює ще з 2016 року, там подають коктейлі, десерти, основні страви. На сторінках закладу в соцмережах поки немає коментарів щодо події.

Загалом на Рейтарській багато популярних кафе. Вулиця розташована в самому серці історичного Києва.

Де кафе "Зигзаг" у Києві, в якому підірвали гранату: показуємо на карті

Журналісти телеканалу "Київ24" показали відео з місця подій.

Репортаж з місця вибуху в Києві: дивіться відео

Журналіст Сергій Грішин також показав відео з місця. І навів цікаві деталі.

У центрі Києва підірвали гранату: дивіться відео наслідків

Зі слів рятувальника ДСНС, офіціант дав гранату гостю, той думав, що це сувенір, почав крутити, і вона вибухнула. Руйнувань і потерпілих, на щастя нема. Зі слів поліції, офіціант і бармен не співпрацюють з ними, нічого не говорять до приїзду адміністрації. Відвідувач, який здетонував гранату, з місця події втік,

– написав медійник.