Гранати, снаряди від РПГ та сотні набоїв: на Донеччині виявили схрон з боєприпасами

У Донецькій області правоохоронці виявили схрон з боєприпасами. Зі сховку дістали гранати, снаряди від РПГ та сотні набоїв.

Активну участь у спільних профілактичних і контрдиверсійних заходах брав службовий собака. Він допомагав співробітниками ДПСУ, НГУ, НПУ, СБУ та Донецького прикордонного загону.

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У сховку на Донеччині правоохоронці виявили:

330 набоїв калібру 7,62 міліметра та 12,7 міліметра;

3 снаряди від РПГ-7 (постріли до ручного протитанкового гранатомета);

3 гранати РГД-5 (ручна граната дистанційна);

2 ВОГ-25 (постріл гранатометний).

Для подальших заходів місце виявлення та боєприпаси передали під охорону співробітникам Національної поліції та ДСНС,

– зауважили у Держприкордонслужбі.

Систематичні контрдиверсійні заходи

Одним із важливих завдань правоохоронних органів є забезпечення безпеки в регіонах країни.

Для цього серед іншого силові структури, які беруть участь в операції Об’єднаних сил, систематично проводять спільні контрдиверсійні та профілактичні заходи.

Відомості внесені до Єдиного Обліку за статтею 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

На Донеччині виявили схрон з боєприпасами / Фото ДПСУ