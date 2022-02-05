Гранати, снаряди від РПГ та сотні набоїв: на Донеччині виявили схрон з боєприпасами
5 лютого 2022 , 13:55Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
У Донецькій області правоохоронці виявили схрон з боєприпасами. Зі сховку дістали гранати, снаряди від РПГ та сотні набоїв.
Активну участь у спільних профілактичних і контрдиверсійних заходах брав службовий собака. Він допомагав співробітниками ДПСУ, НГУ, НПУ, СБУ та Донецького прикордонного загону.
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У сховку на Донеччині правоохоронці виявили:
- 330 набоїв калібру 7,62 міліметра та 12,7 міліметра;
- 3 снаряди від РПГ-7 (постріли до ручного протитанкового гранатомета);
- 3 гранати РГД-5 (ручна граната дистанційна);
- 2 ВОГ-25 (постріл гранатометний).
Для подальших заходів місце виявлення та боєприпаси передали під охорону співробітникам Національної поліції та ДСНС,
– зауважили у Держприкордонслужбі.
Систематичні контрдиверсійні заходи
- Одним із важливих завдань правоохоронних органів є забезпечення безпеки в регіонах країни.
- Для цього серед іншого силові структури, які беруть участь в операції Об’єднаних сил, систематично проводять спільні контрдиверсійні та профілактичні заходи.
На Донеччині виявили схрон з боєприпасами / Фото ДПСУ