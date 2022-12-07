ВАКС заочно арештував екснардепа Грановського

Вищий антикорупційний суд 7 грудня арештував колишнього нардепа Олександра Грановського. Відповідне рішення схвалили заочно, адже підозрюваний переховується за кордоном.

Рішення про арешт Грановського схвалив слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк. Про такий запобіжний захід клопотали детективи Національного антикорупційного бюро.

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Це рішення відкриває шлях для розшуку Грановського через Інтерпол. Якщо він з'явиться на території України, його повинні затримати й доставити до суду протягом 48 годин для обрання запобіжного заходу,

– повідомили у ЦПК.

Грановського підозрюють у корупційній схемі

Справа колишнього парламентаря стосується схеми на Одеському припортовому заводі, через яку завод недоотримав 93,3 мільйона гривень.

У 2015 році ОПЗ уклав декілька угод з компанією Newscope Estates Ltd., які стосувалися продажу добрив. Антикорупціонери вважають, що ця компанія виконувала роль "прокладки". Все тому, що ОПЗ нічого їй не постачав, а у контрактах навмисно занизили вартість добрив.

Далі добрива продавали реальним покупцям за ринковою ціною. Цікаво, що їх навіть напряму відвантажували з ОПЗ. Різницю в ціні організатори схеми виводили на пов'язані із ними рахунки.

Серед інших підозрюваних у цій справі є:

заступник директора ОПЗ Степан Кімічіджі,

начальник відділу експортних поставок та збуту ОПЗ Ігор Чичельницький,

власник Newscope Estates Limited Павло Чумак.

До речі, адвокати Грановського стверджують, що той, мовляв, не переховується, а проживає на Кіпрі.

Грановський був депутатом 8 скликання Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка". До того чиновник був депутатом Київської міської ради.