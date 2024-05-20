Аби били по Криму: у Британії звернулися до Німеччини щодо Taurus для України

Німеччина уже тривалий час не хочу надавати нашій державі далекобійні ракети Taurus. У Британії невдоволені такою категоричною позицією щодо отримання Україною подібного озброєння.

Відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти надання Україні Taurus, оскільки побоюється ескалації та розширення конфлікту. Зокрема, він не хоче ставати стороною цього конфлікту у війні Росії з Україною. У Великій Британії ж мають протилежну думку.

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Велика Британія закликає Німеччину надати Україні Taurus

Очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шаппс в інтерв'ю Sky News розповів, що його країна першою дозволила Україні використовувати надану зброю для ударів по Криму. За його словами, вже пізніше інші країни наслідували приклад Британії.

На його думку, подібне рішення є правильним, адже Крим це українська територія, яка була незаконно окупована росіянами у 2014 році. Тому він закликав партнерів зробити те саме, зокрема й саму Німеччину, яка могла б надати далекобійні ракети Taurus.

Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу,

– наголосив міністр оборони Великої Британії.

Британський посадовець також зауважив, що затримка у наданні допомоги Україні подарувала Росії можливість здійснити новий наступ, який наразі триває на Харківському напрямку. Шаппс впевнений, що наша держава вистоїть цю атаку, однак попереду нас очікує "декілька важких тижнів".

Категорична позиція Олафа Шольца викликає невдоволення