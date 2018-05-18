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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Гравець "Динамо" потрапив у список найкращих гравців Ліги Європи

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Віктор Циганков
Віктор Циганков

Гравець київського "Динамо" Віктор Циганков потрапив у перелік найкращих молодих гравців сезону Ліги Європи за версією УЄФА.

В УЄФА склали список з 12 молодих гравців до 21 року, які на думку експертів, краще за інших виступили на турнірі. В переліку – і 20-річний футболіст "Динамо" Віктор Циганков.

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Також у переліку по два гравці "Мілану" та "Ліона". Футболістів переможця Ліги Європи іспанського "Атлетіка" у спису немає. 

Найкращі молоді гравці Ліги Європи 2017/18 за версією УЄФА:

Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан", воротар, 19 років), Адемола Лукман ("Евертон", нападник, 20 років), Хуссем Ауар ("Ліон", півзахисник, 19 років), Патрік Кутроне ("Мілан", нападник, 20 років) , Ейнслі Мейтленд-Найлс ("Арсенал", півзахисник, 20 років), Віктор Циганков ("Динамо", півзахисник, 20 років), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг", захисник, 19 років), Амаду Айдара ("РБ Зальцбург", півзахисник, 20 років), Мікель Оярсабаль ("Реал" Сосьєдад, півзахисник, 21 рік), Танге Ндомбеле ("Ліон", півзахисник, 21 рік), Родріго Ернандес ("Вільяреал", півзахисник, 21 рік), Олександр Головін (ЦСКА, півзахисник, 21 рік).

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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