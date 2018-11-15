Гравець "Динамо" забив гол у ворота збірної Іспанії: відео

Гравець київського "Динамо" Мікель Дуелкнд взяв участь у товариському матчі молодіжної збірної Данії проти однолітків з Іспанії. І відзначився забитим голом.

Саме "динамівець" відкрив рахунок у цьому матчі, вже на 5-ій хвилині переправивши м’яч у ворота суперників.

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Однак це не допомогло данцям перемогти. Хет-трик оформив Борха Майораль, ще один гол за іспанців забив Мере.

Відеоогляд матчу молодіжних збірних Іспанії та Данії

Варто зазначити, що за "Динамо" Дуелунд зіграв у семи матчах. Чотири матчі він провів у чемпіонаті, де забив гол у ворота "Арсенал-Київ", двічі виходив на заміну у матчах Ліги Європи проти "Астани" та "Ренна". Ще один матч – у Кубку України.