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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Гравець київського "Динамо" може зіграти на Чемпіонаті світу у Росії

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Томаш Кендзьора
Томаш Кендзьора

Томаш Кендзьора, який виступає за київське "Динамо", може зіграти на Чемпіонаті світу з футболу, який прийматиме Росія.

У Польщі оприлюднили розширений склад збірної, який готуватиметься до ігор на ЧС-2018 у Росії. Серед 35 гравців і ім’я гравця "Динамо" Томаша Кендзьори.

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Попередній склад збірної Польщі на ЧС-2018 у Росії

При цьому Тарас Романчук, який виступає за польську "Ягеллонію", і нещодавно змінив громадянство з українського на польське, у список не потрапив.

Варто зазначити, що у фінальний список потраплять лише 23 гравця. При цьому шанси Кендзьори вийти у стартовому складі збірної Польщі доволі незначні. Він зіграв лише у трьох товариських матчах збірної, а головним правим захисником є Лукаш Піщек.

До слова, на ЧС-2018 може зіграти і Нікіта Рукавіца – австралієць, який має українське коріння. Він теж потрапив у перелік своєї збірної.

Окрім того, свій список ще не оприлюднила збірна Бразилія, чиї футболісти виступають у донецькому "Шахтарі" та теж мають можливість поїхати на Чемпіонат світу у Росію.

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Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Польщі Динамо
Джерело: 24 Канал
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