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Гравець "Сантоса" відмовився перейти в "Динамо"

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Вітор Буено відмовився переходити в "Динамо"
Вітор Буено відмовився переходити в "Динамо"

Півзахисник "Сантоса" Вітор Буено відмовляється переходити в київське "Динамо".

Вітор Буено входив в угоду "Сантоса" з оренди парагвайського півзахисника "Динамо" Дерліса Гонсалеса. Однак угода виявилася під загрозою, оскільки бразилець не хоче переходити в український клуб, повідомляє Diario do Peixe.

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Буено не проти грати в Європі, однак хотів би перейти в більш серйозний чемпіонат.

За "Сантос" Вітор грає з 2015 року, однак останні два сезони більше бореться з травмами. У нинішньому сезоні на його рахунку всього п'ять матчів.

Нагадаємо, цим літом "Динамо" вже підписало двох бразильських футболістів – півзахисника Че Че з "Палмейрас" і захисника Сідіклея з "Атлетіко Паранаенсе".

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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