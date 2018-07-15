Гравець "Сантоса" відмовився перейти в "Динамо"

Півзахисник "Сантоса" Вітор Буено відмовляється переходити в київське "Динамо".

Вітор Буено входив в угоду "Сантоса" з оренди парагвайського півзахисника "Динамо" Дерліса Гонсалеса. Однак угода виявилася під загрозою, оскільки бразилець не хоче переходити в український клуб, повідомляє Diario do Peixe.

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Буено не проти грати в Європі, однак хотів би перейти в більш серйозний чемпіонат.

За "Сантос" Вітор грає з 2015 року, однак останні два сезони більше бореться з травмами. У нинішньому сезоні на його рахунку всього п'ять матчів.

Нагадаємо, цим літом "Динамо" вже підписало двох бразильських футболістів – півзахисника Че Че з "Палмейрас" і захисника Сідіклея з "Атлетіко Паранаенсе".