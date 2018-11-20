Гравець збірної Бельгії зламав ніс партнеру і запропонував 10 тисяч євро

Бельгієць Яннік Феррейра-Карраско пропонував партнеру по команді 10 тисяч євро за зламаний ніс.

Півзахисник "Далянь Іфань" Яннік Феррейра-Карраско розповів, що зламав ніс партнеру Цзінь Пенсяну на тренуванні, пише Goal.com.

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"Інцидент стався на тренуванні. Зіткнення призвело до невеликої травми Цзінь Пенсяна, він зламав ніс. Він відмінний хлопець і хороший гравець. На тренуваннях невдалі моменти не рідкість. Я приношу йому щирі вибачення. Сподіваюся, що Цзінь відновиться якнайшвидше і продовжить працювати зі мною в наступному сезоні", - розповів бельгієць.

"Так, були деякі чутки щодо цього. Спочатку я пропонував йому 10 тисяч євро як компенсацію на лікування, але мої агенти не зуміли доробити роботу до кінця. Він не отримав грошей. Пенсян ніколи не просив у мене більшої компенсації", - додав Карраско.