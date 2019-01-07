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      Гравець збірної Росії раптово помер у віці 37 років

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      Помер Сергій Соловйов
      Помер Сергій Соловйов / pixabay.com

      Бейсболіст збірної Росії Сергій Соловйов помер від інфаркту у віці 37 років.

      За словами президента Федерації бейсболу Росії Дмитра Кисельова Сергій відчув себе погано під час роботи в своїй організації.

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      Стався інфаркт. В цей час він не був ні на тренуванні, ні на зборах. Працюючи у своїй організації, він відчув себе не дуже добре, повернувся додому і там його серце зупинилося,
      – розповів Кисельов.

      Також Глава федерації зазначив, що останнім часом бейсбол для Соловйова був як хобі.

      Він уже давно не грав у збірній, не виступав за неї вже кілька років, але для російського бейсболу Сергій – знакова фігура. Він був одним з найкращих бейсболістів країни, справжнім професіоналом. Плюс він був дуже хорошим хлопцем, якого всі любили,
      – зазначив він.

      Варто зазначити, що спортсмен помер в кінці минулого року, його похорон відбувся 29 грудня на Перепечінському кладовищі.

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      Теги: Спорт Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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