Гравець збірної Росії раптово помер у віці 37 років
Бейсболіст збірної Росії Сергій Соловйов помер від інфаркту у віці 37 років.
За словами президента Федерації бейсболу Росії Дмитра Кисельова Сергій відчув себе погано під час роботи в своїй організації.
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Стався інфаркт. В цей час він не був ні на тренуванні, ні на зборах. Працюючи у своїй організації, він відчув себе не дуже добре, повернувся додому і там його серце зупинилося,
– розповів Кисельов.
Також Глава федерації зазначив, що останнім часом бейсбол для Соловйова був як хобі.
Він уже давно не грав у збірній, не виступав за неї вже кілька років, але для російського бейсболу Сергій – знакова фігура. Він був одним з найкращих бейсболістів країни, справжнім професіоналом. Плюс він був дуже хорошим хлопцем, якого всі любили,
– зазначив він.
Варто зазначити, що спортсмен помер в кінці минулого року, його похорон відбувся 29 грудня на Перепечінському кладовищі.
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