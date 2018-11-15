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      Гравець збірної України назвав Кашшаї хорошим арбітром

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      Петряк назвав Кашшаї хорошим арбітром
      Петряк назвав Кашшаї хорошим арбітром / eurosport.ru

      Футболіст збірної України Іван Петряк оцінив дії угорського арбітра Віктора Кашшаї в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Шахтарем".

      Читайте також: Відео курйозного падіння, після якого скандальний арбітр призначив пенальті у ворота "Шахтаря" 

      "Особисто мені смішно було. Я з Андрюхи (Пятов, – ред.) сміявся. Андрюха на полі сміявся, а я біля телевізора сміявся. Так сталося. Гадаю, що Кашшаї не хотів цього зробити. Всі ми люди, всі помиляємося. Десь емоції. А так – не боїмося. Гадаю, що він хороший кваліфікований арбітр. Одна з небагатьох його помилок, але вже друга проти нашої команди. Але нічого страшного", – сказав Петряк.

      Нагадаємо, "Манчестер Сіті" розгромив "Шахтар" 6:0. Другий гол у матчі було забито з пенальті, яке призначили у епізоді, де не було порушення правил.

      Додамо, що Рахім Стерлінг, який заробив скандальний пенальті у ворота "Шахтаря", визнав після закінчення гри, що порушення правил не було.

       

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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