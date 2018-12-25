Гравець збірної України не виключає, що гратиме в Росії

Український оборонець Євген Хачеріді, який виступає за ПАОК, спростував чутки про свій трансфер в один з українських клубів та не виключив, що переїде в Росію.

Захисник ПАОКа заявив, що не перейде в київське "Динамо" або донецький "Шахтар", тому відкритий до інших пропозицій.

Читайте також: Хачеріді став на крок ближчим до переходу в новий клуб

"Я готовий покинути ПАОК, якщо буде пропозиція від амбітного клубу з хорошого чемпіонату. Всі чутки про "Динамо" й "Шахтар" – неправда. "Шахтар" відразу можна відкидати, та й в "Динамо" я не хочу повертатися після історії, яка там сталася. У чемпіонат України, швидше за все, я не повернуся", – сказав Євген.

Також Хачеріді прокоментував, чи поїде виступати в Росію.

"Так в Росію, думаю, теж (ні, – Ред.). Хоча політика політикою, а футболістові треба ж грати", – сказав Хачеріді в ефірі FootballHub.

Раніше стало відомо, що 31-річний українець може повернутися в "Динамо", де виступав з 2007 по 2018 рік. Також в трансфері захисника начебто зацікавлений донецький "Шахтар".

Нагадаємо, що гравцем ПАОКа Хачеріді став у кінці травня. За цей час він зіграв 11 матчів, з них 3 в чемпіонаті Греції. Контракт українця з грецьким клубом закінчується влітку 2021 року.