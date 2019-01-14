Гравець збірної України потрапив у число найкращих у чемпіонаті Іспанії: відео
Центровий збірної України В'ячеслав Кравцов допоміг своїй команді "Фуенлабрада" перемогти "Обрадойро" в матчі 16 туру чемпіонату Іспанії – 84:83.
За майже 32 хвилини на паркеті українець набрав 14 очок (3/5 двоочкових, 8/8 штрафних), зробив 4 підбирання (1 в нападі), 2 передачі, 2 перехоплення та 2 блок-шота при 2 фолах та 2 втратах. Рейтинг ефективності українця становив 24 бали – це найкращий показник в команді.
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За підсумками туру моменти за участі Кравцова війшли в добірку найкращих.
Джерело: 24 Канал
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