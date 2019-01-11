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      Гравці Adidas виступлять на Australian Open-2019 у формі з переробленого сміття

      42 Читать новость на русском
      Олександр Звєрєв
      Олександр Звєрєв

      У 2019 році тенісисти, яких спонсорує компанія Adidas, виступлять на Australian Open в формі з переробленого сміття.

      Компанія виготовила колекцію спільно з організацією по захисту океану Parley, і одяг повністю виконаний з виловленого в океані пластика, інформує офіційний Instagram компанії.

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      Варто зазначити, що у Adidas грають Анжелік Кербер, Каролін Возняцкі, Гарбінє Мугуруса, Олександр Звєрєв, Домінік Тім і багато інших.

       

       

       

       

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      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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