Гравці "Ліверпуля" Салах та Мане станцювали під час нагородження найкращому гравцю Африки: відео
У вівторок, 8 січня, відбулося нагородження найкращих футболістів Африки за підсумками 2018 року. Закінчилася нагорода танцями двох гравців "Ліверпуля".
Нагороду найкращому гравцю Африки другий рік поспіль отримав гравець "Ліверпуля" та збірної Єгипту Мохамед Салах, він же потрапив і до символічної збірної африканського континенту, разом зі своїм партнером по "Ліверпулю" Садьо Мане.
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Вони ж двоє і станцювали разом з ведучими та ансамблем під час нагородження у Дакарі.
Відео танців Салаха та Мане під час нагородження
Джерело: 24 Канал
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