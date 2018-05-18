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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Гравці "Реалу" здають свої квитки на фінал Ліги Чемпіонів у Києві: стала відома причина

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"Реал" може залишитися без підтримки на фіналі Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня

У іспанських ЗМІ є побоювання, що НСК "Олімпійський" під час фіналу Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня, не буде заповнений вщент.

За даними видання Marca, деякі гравці іспанського "Реалу" здали свої квитки на матч фіналу, який вони отримали для своїх рідних, адже не змогли знайти вільне житло у Києві. 

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Окрім того, як пише іспанське видання, навіть ті вболівальники, які забронювали квитки на фінал Ліги Чемпіонів у Києві, зіштовхнулися з труднощами у пошуку житла. Відтак вони можуть здати свої квитки на гру.

Варто зазначити, що "Реал" та "Ліверпуль", як фіналісти, отримали по 17 тисяч перепусток на матч, який вони розподіляють між своїми вболівальниками. Ще частина квитків надійшла організаторам. Решта – у продаж за лотерейною схемою.

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Теги: Новини спорту Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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