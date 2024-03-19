Грем міг привезти Зеленському меседж від Трампа: яка справжня мета його візиту

Сенатор Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем 18 березня прибув з візитом до Києва. Американський політик-республіканець вже відвідував Україну, проте цього разу його мета може бути дещо іншою.

Політолог Микола Давидюк зазначив 24 Каналу, що цей візит має певні перспективи для України. Грем чітко налаштований на поразку Росії.

Дивіться також Україна має бути в НАТО, і сподіваюсь, що 2024 рік буде переламним у війні, – сенатор США Грем

Чого очікувати від приїзду сенатора

На думку Давидюка, візит сенатора США має на мені декілька пунктів.

Перше – Грем, як республіканець, може озвучувати певні повідомлення від Дональда Трампа Президенту України.

Думаю, що (Ліндсі Грем – 24 Канал) привіз переговорні речі між Трампом і Зеленським. Бо він близький до того, і до того,

– сказав політолог.

Друге – Грем колись висловлював думку про проведення виборів в Україні, зважаючи на те, що скоро завершиться попередній президентський термін. До такого ж обговорення він може повернутися і зараз. Проте, на думку Миколи Давидюка, ця ідея була б божевільною, адже досі триває війна, яку розпочала Росія.

Третє – республіканці готують допомогу для України. Це може бути кредит.

За кредит буде платити Росія, там так і написано. Нам таке підходить. Вони (республіканці – 24 Канал) у завдаток пропонують класти їхні заморожені активи, якщо вони не виплачують репарації – забирають їхні активи,

– пояснив Давидюк.

Важливі для України заяви сенатора США