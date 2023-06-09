Russia Is A Terrorist State: Грета Тунберг вийшла з плакатом після розмови з Зеленським

Екоактивістка Грета Тунберг засудила агресію Росії проти України. Дівчина вийшла на протест з плакатом українського художника Андрія Єрмоленка.

Грета Тунберг підтримала Україну та публічно засудила агресію Росії. У своїх соцмережах дівчина відреагувала на підрив Каховської ГЕС, який вчинили російські окупанти.

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Екоактивістка визнала Росію державою-терористом

Дівчина вийшла з плакатом, створеним Андрієм Єрмоленком. Український художник написав на ньому Russia Is A Terrorist State. Фотографію з Гретою, що тримає проукраїнський постер, оприлюднила радниця з комунікацій керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака Дарія Зарівна.



Грета з проукраїнським плакатом / Фото Дарії Зарівної

Сама Грета зробила допис у мережі, де розкритикувала Росію. Вона прилюдно засудила терористичну атаку російських загарбників на Херсонщині.

Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії та злочини. Нині до неї прикуті погляди всього світу,

– написала вона.



Допис Грети з засудженням Росії / Скриншот з соцмереж

Грета назвала знищення росіянами дамби біля Нової Каховки абсолютно жахливим та страшним екоцидом. Вона також зробила репост повідомлення офіційного акаунту України у твітері, де пояснюється, що це саме російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Після цього Володимир Зеленський подякував їй.

Дякую за вашу позицію та за те, що кажете правду. Росія має відповісти за все своє зло проти людей, життя та природи!

– написав президент України.



Реакція Зеленського на допис Тунберг / Скриншот з соцмереж

Останній протест Грети Тунберг

Екоактивістка написала у соцмережах, що 9 червня вона провела свій останній шкільний страйк.

Сьогодні я закінчую школу, через що більше не зможу страйкувати за клімат. Тому це мій останній шкільний страйк,

– заявила вона.

Однак Грета не кидає активізм. 20-річна дівчина страйкуватиме щоп'ятниці й надалі, про що вона також написала. Але це технічно вже не будуть шкільні страйки.



Дівчина на останньому шкільному протесті / Фото з соцмереж Грети Тунберг



Активісти на останньому шкільному страйку дівчини / Фото з соцмереж Грети Тунберг

Зеленський попросив світ про допомогу Україні

Президент України нещодавно поспілкувався з лідерами думок, експертами у захисті довкілля, політичними та громадськими діячами. Під час відеоконференції з понад 60 впливовими особами він закликав їх притягнути Росію до відповідальності за катастрофу на Херсонщині.

Український лідер під час цього заходу поспілкувався й з Гретою Тунберг. Вона висловила співчуття жителям України та зізналася, що їй бракує слів, щоб описати цю трагедію.

Зеленський також попросив тиснути на міжнародні організації, оскільки вони замало уваги приділяють російському теракту. Згодом голова держави повідомив про створення високорівневої міжнародної робочої групи.

, Грета мала б закінчити школу у 2022 році та у 19-річному віці. Однак у 2019-му дівчина призупинила навчання задля боротьби за захист клімату. У серпні 2022 року екоактивістка повернулася до школи.