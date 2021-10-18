Грета Тунберг несподівано вийшла на сцену та заспівала хіт 80-их: яскраве відео
18 жовтня 2021 , 10:35Читать новость на русском
Шведська екоактивістка Грета Тунберг взяла участь в гала-концерті, що проходить у рамках акції Climate Live. Там вона виконала хіт 80-х Never Gonna Give You Up.
Яскраве відео виступу дівчини оприлюднити у соціальних мережах.
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Тунберг прокоментувала виступ
Грета Тунберг зазначила, що цією піснею хотіла показати, що екоактивісти, здебільшого це підлітки, які можуть співати та жартувати один з одним, а не просто злі діти, як їх часто пробують зобразити засоби масової інформації.
Що відомо про Грету Тунберг
- Грета Тунберг стала відомою екоактивісткою у 16 років. Вона виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату.
- Дівчина говорила досить емоційно та звинуватила світових лідерів у "крадіжці дитинства", адже вони думають лише про гроші.
- Тунберг часто влаштовувала протести. У 2019 році журнал Time назвав Грету людиною року. Згодом її номінували на Нобелівську премію миру.