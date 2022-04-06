Греція оголосила 12 співробітників посольства Росії персонами нон ґрата

6 квітня 2022 , 13:13
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Джерело:

МЗС Греції

Цього тижня низка європейських країн оголосили про видворення дипломатів Росії. Греція також прийняла таке рішення.

Так, Міністерство закордонних справ країни оголосило 12 дипломатів і консулів Росії персонами нон ґрата.

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Греція оголосила 12 дипломатів Росії персонами нон ґрата

Греція приєдналася до списку й стала 17 країною світу, яка видворила дипломатів Росії на тлі російсько-української війни.

Вони були оголошені небажаними відповідно до положень Віденської конвенції з дипломатичних питань 1961 року та Віденської конвенції з консульських питань 1963 року,
– йдеться у повідомленні.

Представники МЗС додали, що про відповідне рішення вже поінформували російського посла в Греції Андрія Маслова.

Які ще країни вислали російських дипломатів

  • Литва 
  • Німеччина 
  • Франція
  • Італія 
  • Данія
  • Швеція 
  • Іспанія
  • Польща 
  • Чехія 
  • Нідерланди 
  • Бельгія 
  • Ірландія
  • Естонія
  • Латвія
  • Словенія
  • Румуні

Загалом з початку російської агресії на території України було вислано 239 співробітників російських посольств.

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Автор: Марта Касіянчук