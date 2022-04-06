Греція оголосила 12 співробітників посольства Росії персонами нон ґрата

Цього тижня низка європейських країн оголосили про видворення дипломатів Росії. Греція також прийняла таке рішення.

Так, Міністерство закордонних справ країни оголосило 12 дипломатів і консулів Росії персонами нон ґрата.

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Греція оголосила 12 дипломатів Росії персонами нон ґрата

Греція приєдналася до списку й стала 17 країною світу, яка видворила дипломатів Росії на тлі російсько-української війни.

Вони були оголошені небажаними відповідно до положень Віденської конвенції з дипломатичних питань 1961 року та Віденської конвенції з консульських питань 1963 року,

– йдеться у повідомленні.

Представники МЗС додали, що про відповідне рішення вже поінформували російського посла в Греції Андрія Маслова.

Які ще країни вислали російських дипломатів

Литва

Німеччина

Франція

Італія

Данія

Швеція

Іспанія

Польща

Чехія

Нідерланди

Бельгія

Ірландія

Естонія

Латвія

Словенія

Румуні

Загалом з початку російської агресії на території України було вислано 239 співробітників російських посольств.

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