Греція палає: з пожежами допомагають боротись українські рятувальники

У Греції вирують масштабні лісові пожежі. На території країни зафіксували більше ніж 150 осередків вогню. На жаль, є вже загиблі та десятки травмованих. Допомагають грецьким пожежникам боротись зі стихією і українські рятувальники.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вже з 6 серпня 100 рятувальників перебувають у Греції. Вони зрозуміли обсяг роботи і повністю до неї готові.

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Спека перетворила Грецію на порохову бочку

Грецька влада каже, що рекордна спека перетворила країну на порохову бочку. Як інформує BBC, з полум'ям борються сотні пожежників, воду скидають з 20 літаків. Додаткові сили уже прибули з Франції та США.

Найнебезпечніша ситуація – на півночі Афін. Саме там стихія і забрала перші життя. У передмісті Афін загинув 38-річний пожежник-доброволець, на нього впав електричний стовп. Інший загиблий – президент Торгово-промислової палати Афін Костянтинос Міхалос.

У передмісті Афін евакуйовують людей

У передмісті Афін вже відбувається евакуація, адже вогонь вже дуже близько. Мовиться про міста, що неподалік столиці, – Вотонас та Марафон.

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