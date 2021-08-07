Греція палає: з пожежами допомагають боротись українські рятувальники
Джерело:ДСНС України
У Греції вирують масштабні лісові пожежі. На території країни зафіксували більше ніж 150 осередків вогню. На жаль, є вже загиблі та десятки травмованих. Допомагають грецьким пожежникам боротись зі стихією і українські рятувальники.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вже з 6 серпня 100 рятувальників перебувають у Греції. Вони зрозуміли обсяг роботи і повністю до неї готові.
Варто прочитати В охопленій вогнем Греції зафіксували температурний рекорд
Спека перетворила Грецію на порохову бочку
Грецька влада каже, що рекордна спека перетворила країну на порохову бочку. Як інформує BBC, з полум'ям борються сотні пожежників, воду скидають з 20 літаків. Додаткові сили уже прибули з Франції та США.
Найнебезпечніша ситуація – на півночі Афін. Саме там стихія і забрала перші життя. У передмісті Афін загинув 38-річний пожежник-доброволець, на нього впав електричний стовп. Інший загиблий – президент Торгово-промислової палати Афін Костянтинос Міхалос.
У передмісті Афін евакуйовують людей
У передмісті Афін вже відбувається евакуація, адже вогонь вже дуже близько. Мовиться про міста, що неподалік столиці, – Вотонас та Марафон.
Дивіться відео та фото моторошних пожеж:
Головне про пожежі у Греції
- Пожежі спалахнули 31 липня одразу в понад 40 осередках.
- Вогонь змусив перекрити частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни.
- Тисячі людей були змушені полишити свої помешкання через загрозу.