Греція скорочує посольство в Києві, але посилить дипмісію в Маріуполі

Міністерство закордонних справ Греції ухвалило рішення скоротити своє посольство у Києві. Натомість персонал в Маріуполі посилять.

У Греції уряд вранці 14 лютого провів нараду щодо безпекової ситуації в Україні. Там ухвалили рішення закликати громадян покинути територію нашої держави.

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Рішення грецького уряду

Згідно з рішенням грецького уряду, громадянам рекомендують повернутися на батьківщину негайно. В іншому випадку радять сконтактувати з консульством та надати свої дані.

Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує їздити територією України і водночас рекомендує громадянам Греції, які перебувають у країні, негайно покинути країну. Громадянам Греції, які ще не виїхали, також рекомендується негайно повідомляти свої контактні дані в посольство Греції в Києві,

– заявили в МЗС.

Водночас уряд ухвалив рішення скоротити штаб консульства у Києві та посилити в Маріуполі.

Посольства переїжджають до Львова

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ

На тлі загрози російської агресії низка країн світу закликали своїх громадян утриматися від поїздок до нашої держави, а тих хто тут – негайно покинути її. З повним переліком країн, які уже звернулися з такими закликами до своїх співгромадян ви можете ознайомитися тут.

Крім того, кілька країн вирішили перевезти свої дипломатичні установи до Львова. Австралія, Канада та США переводять сюди свої посольства з української столиці, при цьому зменшуючи кількість представників в Україні. Німеччина переселяє до Львова консулів з Дніпра, а Нідерланди створюють у Львові спеціальний центр допомоги своїм громадянам. Також про готовність перевезти своїх дипломатів заявив Ізраїль.

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