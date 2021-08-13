Допоміг дощ: Греція взяла під контроль лісові пожежі

У Греції наприкінці липня спалахнули масштабні лісові пожежі, які охопили десятки населених пунктів. Боротися з вогнем рятувальникам допомогли проливні дощі.

Завдяки опадам вдалося взяти під контроль великі полум'я і тепер у країні залишаються лише точкові загоряння. Про це повідомили у грецькій пожежній службі.

Читайте також Найбільша екологічна катастрофа за десятиліття, – прем'єр Греції розповів про лісові пожежі

Станом на вчора немає активного вогневого фронту, лише окремі осередки,

– заявили рятувальники.

Однак пожежники продовжують зберігати пильність на випадок можливих спалахів на острові Евбея та в районі Аркадія на півострові Пелопоннес, які постраждали найбільше.

Сотні будинків і підприємств були зруйновані на Евбеї, в Аркадії та на околицях Афін у результаті масштабного розповсюдження вогню.

Українці гасять пожежі у Греції

Українські рятувальники продовжують боротися з полум'ям у Греції. Так, у зв'язку з проходженням проливного дощу над островом Евбея влада країни ухвалила рішення відновити роботи з гасіння вранці 13 серпня.

Співробітники ДСНС України ліквідовують пожежі поблизу населених пунктів Елініка та Каматріадес.

Українські рятувальники гасять пожежі у Греції: дивіться відео

Пожежі у Греції: що відомо

Наприкінці липня Грецію охопили масштабні лісові пожежі.

У результаті займань вигоріли понад 200 тисяч гектарів лісу, знищені сотні будинків. Людей масово евакуйовують із небезпечних районів.

Пожежу на острові Евбея називали найбільшою в історії країни.

До теми Потужні пожежі в Греції: поліція затримала понад 100 паліїв лісу