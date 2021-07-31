Слідом за Туреччиною: масштабні лісові пожежі спалахнули в сусідній Греції
Джерело:Kathimerini
У Греції, де стовпчики термометрів показують до +40 градусів, масово спалахнули лісові пожежі. Загалом рятувальники отримали інформацію про 46 осередків займань.
До боротьби з вогнем залучили пожежників та рятувальників з усієї країни.
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У деяких місцях пожежі спалахують повторно. До прикладу, в районі Ахая поблизу Зірії, де 26 липня вже гасили лісову пожежу, знов виникло займання. Влада з міркувань обережності почала евакуацію людей.
Пожежі ліквідовують:
- понад 730 пожежників,
- понад 300 машин,
- 3 гелікоптери,
- 4 літаки.
На щастя, більшість осередків займання вдалось загасити на початковій стадії. Поліція встановлює причини пожеж. Раніше грецька влада застерегла громадськість від непотрібної роботи та подорожей через спеку. Температура в Афінах досягла +40 градусів.
У Греції борються з пожежами: дивіться відео
Що відбувається у Греції / Фото Kathimerini
Влада евакуйовує людей з Греції / Фото Kathimerini
Додамо, що сусідня Туреччина також потерпає від масштабних лісових пожеж. Станом на 31 липня пожежі вирують у 6 турецьких провінціях. Вогонь вже забрав життя 5 людей, зокрема й рятувальників.