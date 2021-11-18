У Греції під час навчань розбився винищувач
18 листопада 2021 , 19:11Читать новость на русском
Джерело:Ekathimerini
У Греції під час військових навчань розбився військовий винищувач. На щастя, пілот встиг катапультуватись і не постраждав.
Небезпечний інцидент стався на заході Греції – поблизу міста Андравіда. Саме там проводили військові навчання.
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Причина авіатрощі – наразі невідома
Офіційно причину катастрофи поки не повідомили. Військові інформують, що пілот перебуває у безпеці, з ним все гаразд. Грецькі ЗМІ пишуть, що він встиг катапультуватись за секунди до авіатрощі.
Також медіа повідомляють, що F-16 розбився незадовго до того, як мав приземлитись на півострові Пелопоннес.
Що відомо про військову базу АндравідаЦе військовий аеродром, який використовують збройні сили Греції. Створення бази почалось у 1955 році.
Дивіться на карті, де розбився винищувач:
Коротко про останні авіакатастрофи у світі:
- 3 листопада під Іркутськом розбився Ан-32, загинули 7 людей.Серед жертв було керівництво російської транспортної компанії "Заполяр'я".
- 2 листопада у Південному Судані сталась катастрофа транспортного літака, який перевозив пальне. Загинули громадяни Росії.
- У Підмосков'ї розбився легкомоторний літак, жертвами стали двоє осіб – чоловік та дружина
- На початку жовтня у Німеччині упав невеликий літак, двоє загиблих.