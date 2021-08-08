У Греції потужні пожежі знищили сотні будинків: небо стало червоним – відео
Джерело:Protothema
У Греції досі вирують масштабні лісові пожежі. Вогонь вже приніс багато лиха місцевим жителям, адже вигоріли десятки тисяч гектарів лісу та постраждали сотні будинків.
Людей масово евакуюють. Наприклад, з острова Евія та пляжу Кочілі вивезли 1130 осіб.
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Будинки повністю згоріли
Пожежі вже дійшли до області Аттика. Вогонь зачепив понад 300 будинків. У багатьох із них обвалилися дахи, будівлі більше не придатні для житла. Також постраждали меблі та техніка. Крім того, чимало місцевих втратили свої автівки.
За інформацією Європейської інформаційної системи лісових пожеж, протягом останніх 10 днів у Греції вигоріло понад 56 тисяч гектарів лісу, інформує BBC.
Червоне небо
До слова, на острові Евія вогонь охопив усе навколо – небо стало червоним. У мережі оприлюднили відео з місця подій. Зазначили, що видовище схоже на фільм.
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Зауважимо, загін українських вогнеборців прибув до Греції 6 серпня.Зверніть увагу! Лісові пожежі охопили Грецію наприкінці липня. Вогонь навіть добрався до Афін та інших курортних містечок. Ситуація погіршувалась через сильний вітер та рекордну спеку – понад +46 градусів.
Українські пожежники у Греції / Фото ДСНС: