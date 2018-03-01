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Григорія Суркіса підозрюють в розтраті 2 мільйонів євро "платежів солідарності" УЄФА

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Григорія Суркіса підозрюють в розтраті 2 мільйонів євро
Григорія Суркіса підозрюють в розтраті 2 мільйонів євро "платежів солідарності" УЄФА / Фото з вільних мереж

Фінансові кошти, які колишній президент ФФУ Григорій Суркіс і віце-президент організації Олександр Бандурко збирали з вітчизняних клубів на будівництво бази для національної збірної, могли бути витрачені не за призначенням.

Про це повідомляє видання ProsportUA.

За наявною у ЗМІ інформацією, Суркіс і Бандурко планували побудувати навчально-тренувальну базу в селі Гореничі під Києвом, про що було заявлено ще в 2003 році. Комплекс повинен був розташуватися на території колишньої військової частини, але ФФУ так і не отримала право на володіння цією землею. Проте на ділянці проводилися підготовчі роботи, витрачалися гроші, а це приблизно 2 мільйони євро, або ж такі витрати лише фіксувалися на папері, що викликає серйозні підозри в нецільовому використанні коштів.

Про проект згодом забули, але зараз у Григорія Суркіса та Олександра Бандурка можуть виникнути через нього серйозні проблеми, пише видання. Справа в тому, що для будівництва бази футбольні чиновники акумулювали гроші, які УЄФА виділяв українським клубам протягом чотирьох років: з сезону-2000/2001 до сезону-2003/2004. Як пише ProsportUA, ці кошти, а саме 2 мільйони євро, клуби нібито "добровільно" передали ФФУ на будівництво футбольної бази, яка теоретично могла б потім використовуватися ними для проведення зборів.

"Але про ці гроші потрібно відзвітувати перед УЄФА. А виходить, що левова частка цієї суми витрачена на різні роботи на ділянці, яка... не належить федерації! Та й якби належала – пред'явити для звітності ревізорам з УЄФА можна тільки кілька сотень метрів поржавілого паркану", – зазначає видання.

За даними ProsportUA, ФФУ ініціювала внутрішнє розслідування щодо цього питання.

Теги: Новини України Новини спорту Гроші УЄФА
Джерело: 24 Канал
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