"Збили" ракети комплексу "Грім-2", якого немає на озброєнні: реакція Генштабу на вкиди росіян

Росіяни постійно заявляють, що знищують ракети "Грім-2" і навіть місця, де їх виробляють. Проте офіційно комплекси перебувають на стадії розробки.

Про це розповів начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Сергій Баранов.

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Баранов зазначив, що Україна вдосконалює оперативно-тактичний ракетний комплекс дальньої дії "Грім-2" (Сапсан).

Я поки що хотів би таємничість зберегти. Але так, він є, він вдосконалюється, і росіяни нехай відчувають його дію на собі,

– заявив військовий.

Також він розповів, що Сили оборони знищують у 5 разів більше ворожої техніки, ніж втрачають своєї.

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Особливості ОТРК "Грім-2"

Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, що над розробкою ракетного комплексу "Грім-2", який також відомий як ОТРК "Сапсан", працювало конструкторське бюро "Південне".

За його словами, балістичні ракети до комплексу "Грім-2" могли б стати альтернативою американським далекобійним ATACMS, які Україна просила в США.

Такий ракетний комплекс міг би стати стратегічною зброєю України. Особливо враховуючи бажання України мати ракети більшої дальності, ніж 280 кілометрів, і можливості технічної реалізації цих бажань,

– сказав керівник благодійного фонду "Повернись живим".

Починаючи з 2014 року, Україна не вкладала в розробку комплексу взагалі ніяких коштів. Чмут зазначив, що цей проєкт реалізовувався на кошти Саудівської Аравії, для якої виготовили 2 самохідні пускові установки та низку проєктної документації.

"Усе це передали Саудівській Аравії, після реалізації угоди подальший розвиток проєкту зупинений", – сказав керівник "Повернись живим".

За його словами, лише у бюджеті на 2022 рік держава нарешті заклала доволі значні кошти на створення оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" у декількох виконаннях. Проте через початок повномасштабної російської агресії проти України говорити про терміни завершення проєкту наразі складно.