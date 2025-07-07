Зеленський надав Героїв України Назарію "Грінці", Дмитру Фішеру й Віталію Карвацькому

У понеділок, 7 липня, Володимир Зеленський назвав імена трьох воїнів, що отримають звання "Герой України".На жаль, посмертно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Що відомо про захисників, які отримають "Героя України"

Так, президент України у зверненні закликав не забувати полеглих воїнів. Зеленський вшанував пам'ять і відзначив нагородами кількох військових.

Щойно говорив про трьох таких хлопців – українських воїнів. Військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, "азовець" Гринцевич Назарій, воїн 3-ї штурмової Віталій Карвацький,

– вказав він.

Як наголосив Зеленський, документи на звання "Герой України" вже готуються.

Нагадаємо, Назарій Гринцевич загинув 6 травня 2024 року поблизу міста Кремінна Луганської області. Він був одним з наймолодших оборонців "Азовсталі". На момент смерті йому був 21 рік.

Дмитро Фішер загинув 5 червня 2022 року. Його літак Су-27 був збитий російською ППО при виконанні складної бойової місії. Фішер брав безпосередню участь у визвольних боях за Київщину, Сумщину та Харківщину, а також у звільненні острова Зміїного. Родина три роки очікувала на удостоєння льотчика "Золотою Зіркою". Петиція з відповідним закликом у березні 2025 року набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Віталій Карвацький загинув 11 червня 2025 року на Харківському напрямку. Карвацький долучився до лав Збройних сил у перші тижні повномасштабного вторгнення, ще будучи студентом-магістрантом.