Грип в Україні: понад 14 тисяч людей за тиждень захворіли у Києві

У Києві за третій тиждень 2019 року зареєстрували 14 653 хворих на грип та ГРВІ. Однак епідеміологічний поріг не перевищений, тому хвилюватися не варто.

Про це повідомляють у прес-службі КМДА.

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Відомо, на попередньому тижні кількість хворих була менше на 12,1% – 13 067 осіб.

Зростання відбулося за рахунок дитячого та дорослого населення. Дітей захворіло 8 386 (зростання на 17,2%), дорослих – 6 267 (збільшення на 5,9%),

– йдеться у повідомленні.

Як захворіти на грип?Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Крім того у КМДА розповіли, що через хворобу в 25 школах призупинили навчання, в 11 повністю, в 14 – частково.

Наразі показник захворюваності складає 494,5 (за попередній тиждень 441,3) та є нижчим епідемічного порогу на 42,2%,

– наголосили в КМДА.

Варто додати, що за минулий тиждень до лікарень Києва госпіталізували 162 особи, з них 127 дітей. Від початку епідемічного сезону (з 1 жовтня 2018 року) вакцинувались 34 490 людей, з них 9 040 – діти.

Раніше 24 канал писав, що з 7 по 13 січня 2018 року на грип та ГРВІ захворіла 176 381 особа, половина з них – віком до 17 років.

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