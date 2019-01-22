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      Грип в Україні: понад 14 тисяч людей за тиждень захворіли у Києві

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      Грип в Україні: за тиждень понад 14 тисяч людей захворіли у Києві
      Грип в Україні: за тиждень понад 14 тисяч людей захворіли у Києві / Фото з відкритих джерел

      У Києві за третій тиждень 2019 року зареєстрували 14 653 хворих на грип та ГРВІ. Однак епідеміологічний поріг не перевищений, тому хвилюватися не варто.

      Про це повідомляють у прес-службі КМДА.

      Читайте також: Смертельний грип: у Києві померло ще дві людини, серед них – лікар

      Відомо, на попередньому тижні кількість хворих була менше на 12,1% – 13 067 осіб.

      Зростання відбулося за рахунок дитячого та дорослого населення. Дітей захворіло 8 386 (зростання на 17,2%), дорослих – 6 267 (збільшення на 5,9%),
      – йдеться у повідомленні.

      Як захворіти на грип?Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

      Крім того у КМДА розповіли, що через хворобу в 25 школах призупинили навчання, в 11 повністю, в 14 – частково.

      Наразі показник захворюваності складає 494,5 (за попередній тиждень 441,3) та є нижчим епідемічного порогу на 42,2%,
      – наголосили в КМДА.

      Варто додати, що за минулий тиждень до лікарень Києва госпіталізували 162 особи, з них 127 дітей. Від початку епідемічного сезону (з 1 жовтня 2018 року) вакцинувались 34 490 людей, з них 9 040 – діти.

      симптоми грипу

      Раніше 24 канал писав, що з 7 по 13 січня 2018 року на грип та ГРВІ захворіла 176 381 особа, половина з них – віком до 17 років.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Новини Києва Грип в Україні Здоров'я Медицина КМДА
      Джерело: 24 Канал
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