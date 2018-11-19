Грип в Україні: у Києві різко зросла захворюваність серед дітей

У Києві різко зросла кількість хворих на грип серед школярів. Понад 3,4 тисячі учнів зараз перебувають на лікарняному.

Про це заявив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак, передає 44.ua.

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У Києві за інтенсивністю епідемічного процесу знаходиться на рівні характерному для цього періоду року. Зареєстровано 12789 хворих на грип та ГРВІ. Спостерігалося зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем на 8,1%. При цьому захворюваність серед школярів зросла на 17,2%, зареєстровано 3408 випадків, що складає 38,9% від загальної кількості хворих дітей ", – розповів Сергій Чумак.

Грип – симптоми: • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;

• лихоманка;

• головний біль;

• ломота у м’язах і суглобах;

• загальна слабкість;

• втрата апетиту;

• можливо, нудота;

• кашель, що може тривати понад два тижнів.

У прес-службі КМДА повідомили, показник захворюваності є нижчим епідемічного порогу на 49,5%.



У Києві зросла кількість хворих дітей на грип

Крім того, в структурі захворюваності діти складають 68,5% від загальної кількості. Також в лікарні міста госпіталізували з грипом і ГРВІ 129 осіб, з них 117 дітей.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомляло, що за період з 29 жовтня по 5 листопада понад 147 407 українців захворіли на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію.

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