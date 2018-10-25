Грип в Україні: за тиждень захворіли понад 140 тисяч людей

Міністерство охорони здоров’я інформує, що за період з 15 по 21 жовтня майже 143 тисячі українців захворіли на грип та ГРВІ.

Про це пише прес-служба відомства.

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З 142 814 людей, 70% – діти віком до 17 років. За тиждень зареєстрували 30 випадків грипоподібного захворювання та 11 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. Проте немає лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу.

Порівнюючи з минулим тижнем захворюваності (8-14 жовтня) рівень захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років зменшився на 6,9% та 6,7% відповідно.



142 814 людей захворіли на грип та ГРВІ за 15-21 жовтня

Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

Основні симптоми грипу: висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів, лихоманка, головний біль, ломота у м’язах і суглобах, загальна слабкість, втрата апетиту, можливо, нудота, кашель, що може тривати понад два тижнів.