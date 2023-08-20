Не лише винищувачі Gripen: яке потужне озброєння Швеція може надати Україні

Ще в травні цього року з'явилась інформація, що Швеція дозволила українським пілотам пройти навчання на JAS 39 Gripen. Поки їхня передача на стадії перемовин. Втім у Швеції є й інша техніка, яка цікавить Україну.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він пояснив, що у Швеції є артилерійські установки світового рівня, які б дуже допомогли Україні.

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Яка техніка потрібна Україні

Gripen – це шведський літак, який виконує завдання і над суходолом, і в горах, і над морем. Фактично Gripen менш тендітний, ніж інші винищувачі, що важливо для України з урахуванням того, що у нас є деякі побиті аеродроми. Однак це не все, що може передати Швеція.

Є цікава особливість, на яку ніхто не звертає увагу. Швеція останнім часом має можливості для передачі нам, крім літаків, потужну САУ Archer – це найвидатніша артустановка для ведення контрбатарейної боротьби,

– зазначив Ігор Романенко.

САУ Archer

Це шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D 6×6. Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Дальність її стрільби сягає 30 км, активно-реактивними боєприпасами – до 40 км, а коригованими типу Excalibur - до 60 км. Максимальна скорострільність становить 9 пострілів за хвилину.

"Є такий закон, який реалізується для підвищення ефективності бойових дій. Потрібно збільшити або кількість одиниць, які беруть участь у боях, або підвищити ефективність управління. Разом із Griper (та F-16 – 24 Канал) у нас, можливо, буде 70 – 100 літаків", – зауважив військовий експерт.

Тож робота із такими українськими союзниками як Швеція і Данія є дуже перспективною.

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