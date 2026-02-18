Сили оборони зачистили східну частину Гришиного на Донеччині від окупантів.

Ворог продовжує тиск на Гришине, що на північному заході від Покровська. Російські військові намагаються просуватись малими штурмовими групами. Однак бійці знищують ворога при кожній спробі закріпитись на околицях.

Про це написав 7 корпус Десантно-штурмових військ.

Що вдалося знищити українським бійцям?

Нещодавно ворог намагався скористатись туманом та проникнути у Гришине. Однак, Сили оборони зачистили східну частину міста, ліквідувавши близько 10 російських військових, які переховувались в приватних будинках та нежитлових приміщеннях.

По ворогу працювали бійці танкового екіпажу Leopard 155 окремої механізованої бригади. А також 147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, які били по ворожих укриттях.

Російські укриття вдалося ліквідували завдяки роботі розвідки 147 ОАБР. Військові використовували дрони бомбардувальники Nemesis та Heavy Shot.

Як дрони-бомбардувальники били по ворожих укриттях: дивіться відео

Що відомо про ситуацію біля Покровська?