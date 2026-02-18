Сили оборони зачистили східну частину Гришиного на Донеччині від окупантів
- Сили оборони зачистили східну частину Гришиного на Донеччині від окупантів.
- Бійці використали танки та дрони-бомбардувальники проти ворога.
Ворог продовжує тиск на Гришине, що на північному заході від Покровська. Російські військові намагаються просуватись малими штурмовими групами. Однак бійці знищують ворога при кожній спробі закріпитись на околицях.
Про це написав 7 корпус Десантно-штурмових військ.
Що вдалося знищити українським бійцям?
Нещодавно ворог намагався скористатись туманом та проникнути у Гришине. Однак, Сили оборони зачистили східну частину міста, ліквідувавши близько 10 російських військових, які переховувались в приватних будинках та нежитлових приміщеннях.
По ворогу працювали бійці танкового екіпажу Leopard 155 окремої механізованої бригади. А також 147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, які били по ворожих укриттях.
Російські укриття вдалося ліквідували завдяки роботі розвідки 147 ОАБР. Військові використовували дрони бомбардувальники Nemesis та Heavy Shot.
Як дрони-бомбардувальники били по ворожих укриттях: дивіться відео
Що відомо про ситуацію біля Покровська?
Бійці ДШВ повідомляють, що російські війська посилюють тиск на Покровському напрямку, намагаючись оточити Покровськ та Мирноград. Також фіксується активізація штурмових дій із районів Котлиного та Родинського.
Незважаючи на те, що дощі та тумани створюють додаткові ризики для українських підрозділів і дозволяють противнику активніше пересуватися, система оборони працює комплексно. FPV-дрони, артилерія, міномети та підрозділи ППО діють узгоджено, а за потреби залучаються танкові екіпажі. Навіть якщо ворог підходить до переднього краю, його зустрічає піхота та вогнева підтримка, що дозволяє знищувати окупантів і утримувати контроль над ситуацією.
У разі захоплення Покровську дало б ворогу можливість наступати на Слов'янсько-Краматорський район, Костянтинівку і Дружківку, а також прориватися на Запорізький напрямок.
За словами військового оглядача з Ізраїля Давида Шарпа, інтенсивні бої триватимуть і надалі, а темп наступу росіян залежатиме від втрат і поповнення резервів. Якщо втрати перевищуватимуть поповнення, їхній наступ слабшатиме, а якщо поповнення компенсує втрати – атаки продовжаться.