Громадам, які приймають біженців, компенсують гроші на оплату комуналки
Кабмін ухвалив кілька важливих рішень у сімнадцятий день війни. Одне з них стосується громад, які приймають біженців з інших областей.
Володимир Зеленський наголосив, що влада прагне підтримати ці громади. Подробиці глава держави розповів у своєму новому зверненні за 12 березня, пише 24 канал.
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Переселенці мають бути усім забезпечені
Уряд ухвалив рішення про компенсанції місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг при розміщенні людей. Мовиться про ті українські громади, які приймають людей з районів бойових дій. "За попередньою оцінкою, громади щонайменше 10 областей України отримають конкретні гроші від центральної влади, щоб переселенці були забезпечені усім", – наголосив президент.
Звернення Зеленського за 12 березня: дивіться відео